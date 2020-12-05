СНБО назвал три области, где не было смертей от коронавируса

За минувшие сутки, 4 декабря, в трех областях Украины не зафиксировано новых летальных случаев от коронавируса (COVID-19).

Согласно данным портала Совета национальной безопасности и обороны Украины, в Запорожской, Черниговской и Херсонской областях за прошлый день от вируса не умер ни один человек.

Всего на Запорожье обнаружили 35 722 случаев инфицирования (+1001 за сутки), умерли 337 пациентов, а побороли болезнь – 6 276 (+304).

СНБО

В Черниговской области за 4 декабря зафиксировали 590 новых случаев заражения COVID-19, всего – 20 917. При этом регионе за сутки не умерло и не выздоровело ни одного пациента. При этом в области от коронавирусной болезни умер 91 человек, а выздоровели – 6 665.

СНБО

На Херсонщине за прошедший день вирусом инфицировались 333 человек, всего – 11 731. Всего в регионе зафиксировали 216 летальных случаев от COVID-19, а побороли болезнь 5 669 (+288 за сутки).

СНБО

Отметим, что по состоянию на утро субботы, 5 декабря, в Украине официально подтверждено 801 716 случаев заражения COVID-19, из них 13 825 – обнаружены за минувшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки, 4 декабря, больше всего в Украине COVID-19 заразилось в Киеве.