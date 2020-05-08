Снайпер ВСУ Владимир с позывным "Борода" поделился личной драмой, которая привела его на фронт российско-украинской войны.
Историю защитника опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Мужчина рассказал, что добровольно пошел на Донбасс после гибели от рук оккупантов его ученика.
"Мой ученик погиб где-то здесь, в Донецкой области. В 2015 году подорвался с товарищем на растяжке. И я последовал за ним. Работали на металлобазе, учил его работать на прокатном станке, а сам должен был перейти на другую должность. Он пошел добровольцем, и случилось то, что случилось", – рассказывает воин.
После потери близкого товарища он принял решение также пойти добровольцем на войну в его батальон. Свою службу Владимир начал в Краматорске, затем был одним из "киборгов" ДАП, где и пробыл до демобилизации.
Снайпер ВСУ
Facebook "Повернись живим"
После нее "Борода" три года был дома, но его все равно постоянно тянуло на фронт. В итоге, когда мужчину вызвали на собрание оперативного резерва, он подписал новый контракт. Сейчас Герой защищает передовые позиции украинской армии в составе Закарпатского Легиона – 128 ОГШБр ВСУ в Донецкой области.
По словам защитника, со снайперским ремеслом он имел дело еще в далеком 1993 году, во время срочной службы. С пулевой стрельбой познакомился еще в 1988 году. Затем служил в Первомайске, охранял пусковые шахты стратегических ракет. Был стрелком разведки. Спустя много лет весь этот опыт пригодился ему для защиты родной страны.
Дома Владимира ждут жена, дети и пятеро внуков. Боец признался, что мечтает после завершения ротации пойти на рыбалку. "Мечта простая, значит, осуществима", – улыбаясь, сказал воин.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее морской пехотинец ВСУ Николай Вандровский поделился с украинцами личной историей о войне на Донбассе, которая полностью перевернула его жизнь. Он должен был стать учителем, но отказался от карьеры педагога ради защиты Украины.
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