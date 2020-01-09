"От чего вы устали?!" Снайпер ВСУ обратился с мощным посланием к украинцам

Командир тактического снайперского подразделения одной из бригад Вооруженных сил Украины Сергей Варакин растрогал сеть сильным посланием к украинцам. В нем он напомнил о том, какой ценой отвоевывается мирная жизнь большинства граждан и упрекнул тех, кто слишком часто говорит об усталости от войны.

Проникновенный пост с криком души воина опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook.

Воин ВСУ "Цензор.НЕТ"

"Нам нужна победа. Нам – людям, которые прошли Майдан, войну. Мы не устаем, мы совершенствуемся, учимся, отвоевываем, вкапываемся в каждый сантиметр донбасской земли. А сейчас появилось много тех, кто "устал от войны". Они не помогали армии, волонтерам, не тратили своих финансовых, моральных, духовных сбережений все эти шесть лет. Так от чего вы устали?!" – эмоционально обратился защитник Украины к соотечественникам.

Говоря о личном опыте, он отметил, что на все его подразделение – только один прикомандированный кадровый военный. Остальные – это те, кого в 2014 году называли "партизанами" ( сам Варакин до 2015 года также был волонтером). Однако за годы войны каждый из этих людей стал профессиональным снайпером, который является одним из самых больших страхов российских оккупантов.

"Ребята в мое подразделение отбирались по многим критериям, в том числе, честно отвечая на вопрос: "Будешь ли ты воевать, если вдруг перестанут платить зарплату?". Каждый из них сказал – да. Единственное, за что я благодарен **йлу – я познакомился с настоящими людьми, отбросил мусор, который у меня был, и горжусь этим. Горжусь своими командирами. На войне ты знаешь, что тут друг, там – враг, а на гражданке все сложнее. Сначала я думал, что война у меня отняла все. А потом я переосмыслил и понял, что приобрел что-то новое", – поделился откровениями воин ВСУ.

Сергей Варакин Facebook "Повернись живим"

Вместе с тем, он огорчен тем, как сейчас развивается ситуация на передовой, несмотря на боевой настрой украинских защитников.

"Раньше мы мечтали, что будем идти вперед, отвоевывать свою территорию. А сейчас мечтаем о том, чтобы не отойти, не бросить те позиции, где 150 метров отвоевывали ценой одного погибшего и семи раненых. Да, наших людей не вернуть, но Россия должна платить, в том числе и в международных судах", – сказал командир снайперов.

Пост с сильным призывом воина всего за несколько часов собрал 3,8 тысяч лайков, свыше 400 репостов и более 100 комментариев, в которых люди выразили благодарность своим Героям.

"Спасибо, воин, за силу, за силу духа, благодарю за верность и за то, что прикрыл нас, прикрыл Украину с такими же патриотами. Удачи тебе", "Спасибо, наши защитники, за вашу службу", "Спасибо вам и тысячам других военных, которые дают нам спокойно жить и работать", "Искренняя благодарность вам, наши Герои! Пусть вас Господь оберегает", "Да, война показала, кто есть кто", "Низко кланяюсь всем, кто защищал и защищает нас сегодня!!!" – пишут под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, воин Национальной гвардии Украины, участник Операции Объединенных сил на Донбассе Харитон Старский посвятил украинцам сильный пост, в котором призвал самим строить будущее своей страны. Он уверен, что народ должен получить "прививку от мышебратства".

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