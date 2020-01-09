"От чего вы устали?!" Снайпер ВСУ обратился с мощным посланием к украинцам

Командир тактического снайперского подразделения одной из бригад Вооруженных сил Украины Сергей Варакин растрогал сеть сильным посланием к украинцам. В нем он напомнил о том, какой ценой отвоевывается мирная жизнь большинства граждан и упрекнул тех, кто слишком часто говорит об усталости от войны.
Проникновенный пост с криком души воина опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook.
Воин ВСУ
"Цензор.НЕТ"
"Нам нужна победа. Нам – людям, которые прошли Майдан, войну. Мы не устаем, мы совершенствуемся, учимся, отвоевываем, вкапываемся в каждый сантиметр донбасской земли. А сейчас появилось много тех, кто "устал от войны". Они не помогали армии, волонтерам, не тратили своих финансовых, моральных, духовных сбережений все эти шесть лет. Так от чего вы устали?!" – эмоционально обратился защитник Украины к соотечественникам.
Говоря о личном опыте, он отметил, что на все его подразделение – только один прикомандированный кадровый военный. Остальные – это те, кого в 2014 году называли "партизанами" ( сам Варакин до 2015 года также был волонтером). Однако за годы войны каждый из этих людей стал профессиональным снайпером, который является одним из самых больших страхов российских оккупантов.
"Ребята в мое подразделение отбирались по многим критериям, в том числе, честно отвечая на вопрос: "Будешь ли ты воевать, если вдруг перестанут платить зарплату?". Каждый из них сказал – да. Единственное, за что я благодарен **йлу – я познакомился с настоящими людьми, отбросил мусор, который у меня был, и горжусь этим. Горжусь своими командирами. На войне ты знаешь, что тут друг, там – враг, а на гражданке все сложнее. Сначала я думал, что война у меня отняла все. А потом я переосмыслил и понял, что приобрел что-то новое", – поделился откровениями воин ВСУ.
Сергей Варакин
Facebook "Повернись живим"
Вместе с тем, он огорчен тем, как сейчас развивается ситуация на передовой, несмотря на боевой настрой украинских защитников.
"Раньше мы мечтали, что будем идти вперед, отвоевывать свою территорию. А сейчас мечтаем о том, чтобы не отойти, не бросить те позиции, где 150 метров отвоевывали ценой одного погибшего и семи раненых. Да, наших людей не вернуть, но Россия должна платить, в том числе и в международных судах", – сказал командир снайперов.
Пост с сильным призывом воина всего за несколько часов собрал 3,8 тысяч лайков, свыше 400 репостов и более 100 комментариев, в которых люди выразили благодарность своим Героям.
"Спасибо, воин, за силу, за силу духа, благодарю за верность и за то, что прикрыл нас, прикрыл Украину с такими же патриотами. Удачи тебе", "Спасибо, наши защитники, за вашу службу", "Спасибо вам и тысячам других военных, которые дают нам спокойно жить и работать", "Искренняя благодарность вам, наши Герои! Пусть вас Господь оберегает", "Да, война показала, кто есть кто", "Низко кланяюсь всем, кто защищал и защищает нас сегодня!!!" – пишут под постом.
Как сообщал OBOZREVATEL, воин Национальной гвардии Украины, участник Операции Объединенных сил на Донбассе Харитон Старский посвятил украинцам сильный пост, в котором призвал самим строить будущее своей страны. Он уверен, что народ должен получить "прививку от мышебратства".
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.