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В Украине предложили официально отмечать день памяти ''киборгов''

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Годовщину обороны силами ВСУ Донецкого аэропорта нужно отмечать после того, как ДАП вернется под контроль Украины. А также после того, как аэропорт переименуют в честь знаменитых "киборгов".

Такое мнение в эфире ObozTV выразил историк Юрий Гудыменко. Он считает, что только на таких условиях эту памятную дату стоит утверждать на официальном уровне.

"А пока что для нас это пример более чем героический, это памятная дата, но она связана с окончанием обороны. Сейчас же, учитывая что война продолжается, нам лучше отмечать, возможно, дату начала обороны", – предположил Гудыменко.

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"Потому что вспоминать, как наши солдаты оттуда выходили, мне до сих пор как холодом по сердцу. Ведь это были ужасные дни для всей Украины. С этой датой связаны негативные эмоции в том числе", – подытожил историк.

В Украине предложили официально отмечать день памяти ''киборгов''

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVБои за Донецкий аэропорт
Персона
Юрий Гудыменко
Место
Украина
Теги
войнаУкраинаНовости ДонбассаРоссиякиборги
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Как обычно, территорию потеряли, но это перемога.
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