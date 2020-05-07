В Украине смягчат карантин: Кабмин обнародовал официальный документ

Кабинет министров Украины в четверг, 7 мая, опубликовал официальное постановление о смягчении ограничительных мер из-за коронавируса с 11 мая и продлении карантина до 22 мая.

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Документ от 4 мая появился на "Урядовом портале" (чтобы посмотреть полный текст постановления №343, поскролльте новость вниз).

Карантин в Украине Коллаж

В частности, ряду предприятий с 11 мая правительство разрешило возобновить работу, а некоторые "карантинные" правила для украинцев отменили.

Правительство позволило работу таких объектов:

парки, скверы, зоны отдыха, прибрежные зоны;

детские и спортивные площадки на улице;

заведения общественного питания (на вынос);

летние площадки под открытым небом в кафе/ресторанах;

торговля непродовольственными товарами в магазинах;

музеи и историко-культурные заповедники;

стоматологии, салоны красоты, парикмахерские;

учреждения бытового обслуживания;

тренировка спортсменов сборных;

деятельность адвокатов, нотариусов, психологов;

деятельность предприятия в области СМИ;

кино- и видеосъемки, репетиции в театрах, цирках.

t.me/PM_Shmigal

Рестораны и кафе

Согласно тексту постановления, с 11 мая будет, в частности, разрешена работа заведений общественного питания на летних площадках под открытым небом.

Обязательное условие для возобновления работы – обеспечение дистанции не менее полутора метров между столиками и размещение не более двух клиентов за одним столом без учета детей до 14 лет.

Персонал должен быть обеспечен средствами защиты лица, глаз, рук. Посетители также обязаны носить СИЗ во время посещения летних площадок.

Магазины

Документом разрешается работа учреждений торгово-бытового обслуживания населения при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, в частности, защиты лица, глаз и рук.

ТРЦ

В постановлении сказано, что работа торгово-развлекательных центров до 22 мая восстанавливаться не будет.

Однако, с 11 мая разрешается работа магазинов, расположенных в ТРЦ, при условии соблюдения требований безопасности и обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты.

Очевидно, речь идет только о тех магазинах, работа которых с 11 числа разрешена этим документом.

Музеи, заповедники

Правительство разрешило деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников в соответствии с представлением руководителя учреждения культуры и по решению собственника (органа управления) без непосредственного приема посетителей.

Условия работы: обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (в частности, респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно); соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий с учетом возможности проезда работников к заведению и принадлежности работников к группам риска.

Непосредственный прием посетителей будет разрешен по решению собственника (органов управления) при условии обеспечения персонала (в частности, защиты лица, глаз, рук) и посетителей средствами индивидуальной защиты.

Пресса и СМИ

С 11 мая разрешено возобновить деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий.

Также разрешение на работу получили телерадиоорганизации, аффилированные с ними организации, обеспечивающие их полноценное функционирование (производство контента), другие субъекты в сфере массовой информации, которые обеспечивают работу СМИ и доставку контента до телезрителя (провайдеры программной услуги, операторы телекоммуникаций), другие производители аудиовизуального контента.

Будет разрешено осуществление журналистами и другими работниками средств массовой информации телевизионной съемки и производство телевизионного продукта, в частности на улицах населенных пунктов, в помещениях предприятий, учреждений, организаций, органов государственной власти, однако при условии ограничения количества лиц, задействованных для производства телевизионного продукта в одном месте (не более 50 человек), а также при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и обеспечение всех задействованных лиц средствами индивидуальной защиты.

Тренировки для спортсменов

Разрешена деятельность предприятий, учреждений, организаций, "обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью, спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов".

Условия работы: обеспечение лиц средствами индивидуальной защиты (респираторами или защитными масками, в частности изготовленных ими самостоятельно), пребывание в помещении не более одного человека на 10 кв. метров площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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Как писал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Украине с 22 мая планируют возобновить полноценную работу общественного транспорта.