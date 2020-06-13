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13 июня • обновлено в 08:11
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Смягчение карантина может ударить по летнему отдыху украинцев – Чумак

1.5т
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Рост количества новых случаев заражения COVID-19, который наблюдается после ослабления карантина, может грозить тем, что популярные для туризма страны не откроют своих границ для граждан Украины.

Снятие множества карантинных ограничений в Украине было связано не с эпидемиологическими причинами, а с падением рейтинга власти. Такое мнение в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале ObozTV высказал экс-заместитель генерального прокурора Украины (2019-2020) Виктор Чумак.

"Карантин был ослаблен исключительно потому, что рейтинги правительства, рейтинги правящей партии и рейтинги президента пошли вниз", – заявил он.

По мнению Чумака, резкое увеличение количества новых заражений может полностью нивелировать экономические "плюсы" ослабления карантина и привести к негативным последствиям.

"Скорее всего, люди хотели возобновить свободу передвижения – поехать куда-то отдохнуть, поехать в какую-то европейскую страну, - но, если такая статистика будет продолжаться, то я думаю, что Украина будет в черном списке. Для украинцев не откроют границы", – спрогнозировал он.

Смягчение карантина может ударить по летнему отдыху украинцев – Чумак

Смягчение карантина может ударить по летнему отдыху украинцев – Чумак

Как писал OBOZREVATEL, 10 июня Украина перешла на очередной этап смягчения карантина. Разрешена работа баз отдыха, санаториев и проведение массовых культурно-художественных мероприятий. Вместе с тем количество новых случаев заражения с каждым днем растет. Так, по состоянию на утро 11 июня за сутки в стране было зафиксировано 689 новых случаев заражения, из них в Киеве – 91.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Гостре Питання
Персона
Виктор Чумак
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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