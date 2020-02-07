"Мы сможем вернуть Донбасс!" Украинцев впечатлила история воинов-близнецов

Украинцев растрогала история братьев-близнецов, которые уже несколько лет защищают независимость государства в войне против России на Донбассе.

Ею поделились волонтеры фонда "Повернись живим" на странице в Facebook. Всего за два часа с момента публикации пост собрал около 5 000 лайков, более 200 комментариев и около 400 репостов.

"Они всегда вместе. Братья-близнецы Роман и Дмитрий Коваленко – военнослужащие 72-й ОМБр. "Вы как пойдете на другую позицию и увидите Дмитрия, то не думайте, что у вас что-то стало с головой. Ведь это не Дмитрий, это Роман", – смеются побратимы военных", – пишут волонтеры.

По их словам, до войны братья они работали в налоговой, а в апреле 2014 года им пришла повестка. Первым в военкомат пошел Дмитрий, а вслед за ним – Роман. Сначала мужчин мобилизовали в Национальную гвардию. В ее составе защитники год несли службу на блокпостах вблизи Мариуполя. После демобилизации Роман и Дмитрий еще год пожили гражданской жизнью, а в 2016 году подписали контракт с 72-й бригадой.

За это время мужчины успели поучаствовать в обороне Авдеевки и боях под Горловкой. Сейчас они являются командирами взводов и воюют на соседних позициях на Луганщине.

Братья Коваленко на Донбассе

Роман рассказал, что самая большая ценность, которую ему дала война, – это друзья. Среди них не только военные, но и волонтеры, журналисты. Вместе с тем, мужчина признает, что слишком много война у него и забрала.

"Война отобрала ребят, которые служили вместе со мной. И в Авдеевке, и в Травневом мы потеряли много побратимов. Самое трудное – это ехать потом к их родителям. Но мы помним всех своих, после выхода из зоны боевых действий я стараюсь ездить к своим ребятам", – говорит защитник, заверяя, что, несмотря ни на что, не устал от войны.

"Бывают моменты, когда устаешь и думаешь: "И зачем я здесь?". Но такого, честно говоря, за годы войны было раза два-три. С гражданскими, которые "устали от войны", я стараюсь не общаться. Надо возвращать Донбасс. И мы это сможем", – уверен Герой.

Позиция братьев восхитила многих патриотов, и они выразили свою поддержку и благодарность им в многочисленных комментариях.

"Удачи вам, братики, побратимы. Низкий поклон", "Спасибо вам за вашу преданность и нелегкую работу – защищать нас от войны", "Спасибо. Божьей помощи. С такими, как вы, Украина победит", "Спасибо за вашу позицию! Спасибо, что благодаря вам мы спим спокойно!", "Спасибо за то, что мы украинцы. Мы победим. Потому что у нас есть такие, как вы", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, также на украинцев произвел впечатление пост о разговоре волонтера с маленьким мальчиком на Донбассе, который не помнит жизни без войны и мечтает стать солдатом.

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