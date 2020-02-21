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21 февраля • обновлено в 11:44
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"Смотрим росТВ!" В Новых Санжарах назвали причину дикой паники

3.3т
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В поселке Новые Санжары Полтавской области, где недавно прошли протесты против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая украинцев, жители вынуждены смотреть российские телеканалы.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, люди последние несколько месяцев не могут бесплатно смотреть украинское телевидение, поскольку из-за изменений в правилах вещания часть их стала платной.

"У нас тут хорошо показывает только русские каналы, украинских стало меньше, так как их сделали платными. Новости узнаю вот от росСМИ. Так и живем – люди пенсионного возраста просто вынуждены смотреть то, что есть", – рассказала одна из местных жительниц Вера Васильевна.

Новосанжарцы обвинили власти в отсутствии общения с ними

Новосанжарцы обвинили власти в отсутствии общения с ними

Женщина также подчеркнула, что не у всех в поселке есть доступ к интернету, а если и да, то большинство людей старшего поколения не могут им пользоваться.

"Местные власти просто бездействуют", – возмутилась жительница Новых Санжар.

По ее словам, протесты в поселке из-за приезжих украинцев из Китая тоже связаны с банальным отсутствием внимания со стороны властей. Людям никто даже не посчитал нужным рассказать о этом заранее.

"Вот многие и накрутили себя, а общения не было", – подытожила Вера Васильевна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, после прошедших акций протеста часть местных жителей боятся контактировать с незнакомцами. По улицам ходят с респираторами и отказываются приветствовать друг друга рукопожатием.

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
протест эвакуация российские телеканалы
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
", жители вынуждены смотреть российские телеканалы.", это за гранью разума. Их автоматчики заставляют, или сам Путин?
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