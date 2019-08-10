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"Смотри в глаза матерям, враг!" Под Винницей похоронили погибшего на Донбассе морпеха

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В Винницкой области простились с 24-летнием Сергеем Шандрой, который был подло убит террористами в зоне проведения ООС на Донбассе.

Об этом сообщается на странице волонтеров Хмельника в Facebook, где были опубликованы соответствующие фото. Попрощаться с защитником Украины пришли десятки односельчан.

"Провели в последний путь сына Украины, воина, патриота, отдавшего жизнь за свободу нашу, землю нашу, целостность Украины. Разрывается материнское сердце, боль и грусть. Смотри враг, как хоронят сыновей, смотри в глаза матерям, сестрам, братьям... Мы не простим и не предадим. Герои не умирают", - сказано в сообщении.

Новости
"Россия усиливает обстрелы!" На Донбассе произошла новая трагедия с ВСУ
Сергей Шандра

Сергей Шандра

Facebook Сергея Шандры

"Смотри в глаза матерям, враг!" Под Винницей похоронили погибшего на Донбассе морпеха

Волонтеры Хмельника, Facebook

"Смотри в глаза матерям, враг!" Под Винницей похоронили погибшего на Донбассе морпеха

Волонтеры Хмельника, Facebook

"Смотри в глаза матерям, враг!" Под Винницей похоронили погибшего на Донбассе морпеха

Волонтеры Хмельника, Facebook

"Смотри в глаза матерям, враг!" Под Винницей похоронили погибшего на Донбассе морпеха

Волонтеры Хмельника, Facebook

"Смотри в глаза матерям, враг!" Под Винницей похоронили погибшего на Донбассе морпеха

Волонтеры Хмельника, Facebook

"Смотри в глаза матерям, враг!" Под Винницей похоронили погибшего на Донбассе морпеха

Волонтеры Хмельника, Facebook

"Смотри в глаза матерям, враг!" Под Винницей похоронили погибшего на Донбассе морпеха

Волонтеры Хмельника, Facebook

"Смотри в глаза матерям, враг!" Под Винницей похоронили погибшего на Донбассе морпеха

Волонтеры Хмельника, Facebook

"Смотри в глаза матерям, враг!" Под Винницей похоронили погибшего на Донбассе морпеха

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине также простились с другими убитыми под Павлополем морпехами - Александром Шарко, Владиславом Раком и Василием Курдовым.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина Винница
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