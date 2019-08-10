"Смотри в глаза матерям, враг!" Под Винницей похоронили погибшего на Донбассе морпеха

В Винницкой области простились с 24-летнием Сергеем Шандрой, который был подло убит террористами в зоне проведения ООС на Донбассе.

Об этом сообщается на странице волонтеров Хмельника в Facebook, где были опубликованы соответствующие фото. Попрощаться с защитником Украины пришли десятки односельчан.

"Провели в последний путь сына Украины, воина, патриота, отдавшего жизнь за свободу нашу, землю нашу, целостность Украины. Разрывается материнское сердце, боль и грусть. Смотри враг, как хоронят сыновей, смотри в глаза матерям, сестрам, братьям... Мы не простим и не предадим. Герои не умирают", - сказано в сообщении.

Сергей Шандра Facebook Сергея Шандры

Волонтеры Хмельника, Facebook

Волонтеры Хмельника, Facebook

Волонтеры Хмельника, Facebook

Волонтеры Хмельника, Facebook

Волонтеры Хмельника, Facebook

Волонтеры Хмельника, Facebook

Волонтеры Хмельника, Facebook

Волонтеры Хмельника, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине также простились с другими убитыми под Павлополем морпехами - Александром Шарко, Владиславом Раком и Василием Курдовым.

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