Смог добрался до Харькова: дым и неприятный запах закрыли жителей по домам. Фото и видео

Вслед за Киевом, 19 апреля смог добрался до Харкова. На территории города и Харьковской области зафиксирован один из самых высоких показателей уровня загрязнения воздуха среди европейских городов.

Как сообщает ГСЧС в Харьковской области, накануне, 18 апреля, в области произошло 17 пожаров из-за сжигания сухой травы. В результате пожаров огнем уничтожено около трех гектаров сухой растительности.

Также, "Вечерний Харьков" пишет, что подобное положение дел стало следствием целого ряда причин, среди которых масштабное возгорание леса в Житомирской области и Зоне отчуждения, ставшие своего рода бедствием из-за достаточно сухой зимы и высохшим торфяникам.

"Еще в пятницу появился неприятный запах и смог в Лозовой, шел со стороны Днепропетровской области. Позвонили в Днепр – у них то же самое, но в области ничего не горело. Выяснилось, смог принесло с Житомирщины", – рассказал журналистам "Суспільного" директор областного Департамента гражданской защиты Павел Пономаренко.

Дым и неприятный запах закрыли жителей Харькова по домам

Но отклонения от нормы содержания веществ, по словам Пономаренко, в воздухе нет. Из рекомендаций – закрыть окна, чтобы избежать дискомфорта, неприятного запаха. Продержится смог над городом может до наступления дождя.

На сайте Saveecobot, где публикуется информация касаемо загрязнения воздуха, указывается, что в Харькове на текущий момент уровень AQI достигает 167 единиц. Показатели, лежащие в рамках 150-200 AQI, говорят о том, что состояние воздуха нездоровое и может быть потенциально опасным.

Смог в Харькове Kharkiv Today

В городе Харьков (Харьковская область) в настоящее время установлено 25 станций мониторинга состояния атмосферного воздуха, из них 18 работает и изображены цветными кругами на карте.

Смог в Харькове waqi.info

Кроме того, в сети появились фотографии и публикации о существенном загрязнении воздуха, а также дыме и неприятном смоге.

В городских сообществах в Instagram опубликованы снимки, на которых пользователи фиксируют последствия многочисленных возгораний. Сообщается, что смог наблюдается не только в областном центре, но и в поселках. Жители пгт Песочин и г. Дергачи также жалуются на загрязнение воздуха.

Смог в Харькове

Смог в Харькове

Смог в Харькове

Смог в Харькове

Смог в Харькове

Смог в Харькове

Харьковчане, живущие в разных районах города, массово сообщают, что от Холодной Горы до Горизонта Харьков заволокло смогом, который сопровождается неприятным запахом. Об этом сообщает "Город Х".

"На новых домах, район Дворца Спорта, Харьковских дивизий стоит смог и сильно воняет какой-то палёной резиной", – пишет одна из интернет-пользовательниц.

"На Салтовке с самого утра наблюдается дымка на горизонте и неприятный запах горелого. При этом вчера видимость была очень хорошая. Видно было даже высокую трубу ТЭЦ-5", – сообщил харьковчанин Александр.

"На Холодной Горе также все в дыму, как в тумане. На Героев Труда тоже горизонт в дымке и воняет горелым. Это чернобыльские пожары принесло?" - предполагают харьковчане.

"Неприятный запах и дымка также наблюдаются в пригородах Харькова. "У нас в Люботине запах такой, будто свалка тлеет", – сообщил харьковчанин Денис.

Смог в Харькове waqi.info

Смог в Харькове Kharkiv Today

Смог в Харькове Kharkiv Today

Смог в Харькове Kharkiv Today

Смог в Харькове Kharkiv Today

По данным портала Всемирного индекса качества воздуха, смог значительно испортил воздух в районе улиц Алчевских, Пушкинской, Гвардейцев Широнинцев, проспекта Науки, переулка Аптекарского и Григоровского шоссе. Там зафиксирован "нездоровый” индекс качества воздуха, равный 163 PM. В переулке Цветочном этот показатель составляет 198 PM. В районе Сортировки, Большой Даниловки, Песочина, ХТЗ уровень загрязнения составляет 160-170 PM.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС Харьковщины Игорь Лупандин, сейчас в области нет пожаров, которые могли бы вызвать такой смог. По его словам, данный вопрос в компетенции метеорологов. Однако их телефон молчит в связи с празднично-выходным днем.

Согласно данным ресурса Windy.com содержание оксида азота, ультрадисперсных частиц, оксида углерода, оксида серы в воздухе над Харьковом находится на уровне выше среднего.

Как отметил Лупандин, неприятный запах в воздухе может быть вызван пожарами в экосистемах региона, которые происходили накануне. Напомним, за сутки в Харькове и области произошло 17 пожаров в экосистемах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киев окутал аномальный смог. Кличко рассказал, когда снизится загрязнение воздуха.

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