"Это шаг назад, получим опять цензуру!" Обращение украинских журналистов к Зе-власти

Журналисты, блогеры и представители средств массовой информации Украины обратились к властям с заявлением против законопроекта №2693 "О медиа", предложенного народными депутатами.

В письме к президенту Владимиру Зеленскому говорится, что проект закона нарушает право на свободу выражения взглядов, гарантированное Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод. Обращение поддержал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

Оно также адресовано председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, председателю комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никите Потураеву, председателю комитета ВР по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу, председателю комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванне Климпуш-Цинцадзе, народным депутатам Украины, главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу, а также и.о. председателя Офиса Совета Европы в Украине Елене Литвиненко.

Публикуем полный текст обращения:

Мы не поддерживаем законопроект №2693 “О медиа”, предложенного рядом народных депутатов, поскольку он нарушает право на свободу выражения взглядов гарантированого Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод.

Мы согласны с негативной оценкой законопроекта, которую ему дали Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады. Экспертной оценки Совета Европы относительно законопроекта на официальный запрос Комитета по гуманитарной и информационной политики почему-то так и не обнародовали.

Согласно международным нормам и Конституции Украины, право на свободу выражения взглядов имеет ограничения, но они допустимы, только если являются необходимыми в демократическом обществе. Законы, которые касаются фундаментальных прав человека, должны быть точными, создавать безопасную и благоприятную среду для коммуникаций и публичных дебатов и соответствовать международным стандартам.

Нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа, по выводам экспертов, предоставляют органам государственной власти полномочия по “установлению правды”. Нет сомнений, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, политиков, должностных лиц. Но по международным соглашениям высказывания противоречивых мнений, при условии отсутствия призывов к насилию или дискриминации, не должны подлежать ограничениям.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, полномочия которой предлагают расширить так, что они, очевидно, будут выходить за пределы, определенные Конституцией Украины, останется политическим органом, отбор кандидатур в который станет еще более произвольным.

Законопроект предусматривает возможность блокировки кого угодно в интернете, даже если это не средство массовой информации и поэтому фактически не попадает под компетенцию Нацсовета, а также возможность отмены регистрации медиа на основании очень широко сформулированных причин, что может привести к запрету всего содержания СМИ в течение неопределенного времени. По мнению экспертов, это является непропорциональной мерой ограничения права на свободу выражения, который могут использовать как инструмент цензуры.

По нашему мнению, эффективные меры государства по информационной безопасности должны базироваться на Конституции и международных договорах Украины, а не оправдывать расширение полномочий государства в контроле над контентом внутри страны.

Мы поддерживаем рекомендации экспертов по внедрению более разумного и менее навязчивого государственного вмешательства в регулирование работы средств массовой информации. Мы против закрепления позиций коммунальных СМИ, которые уже работают, и основания новых подобных медиа. Возвращение к газетам, телевидению и радио за средства местных бюджетов — это шаг назад, а не осовременивание законодательства. Изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, — это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно — со стороны государства) выполнять свою работу.

Украина декриминализировала ответственность за клевету и оскорбления, продемонстрировав таким образом всему миру готовность развиваться демократическим путем. Украина выразила готовность гармонизировать свое законодательство с законодательством ЕС, внедрив Директиву № 2010/13/ЕС Европейского Парламента и Совета от 10 марта 2010 года об аудиовизуальных медиауслугах. С учетом изменения рыночных реалий, Европарламент и Совет заменили эту директиву 2018 года.

Внедрять новую Директиву № 2018/1808 о аудиовизуальных медиауслугах, о которой нет упоминания в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, нужно после оценки ее влияния на различные сферы и общего анализа влияния. Государства ЕС только нарабатывают собственные механизмы для внедрения директивы и должны отчитаться о практике ее применения до декабря 2022 года.

Поэтому мы считаем необоснованными утверждения народных депутатов — авторов законопроекта №2693 — о необходимости его срочного принятия, якобы для выполнения обязательств Украины, взятых после подписания Соглашения об ассоциации. По нашему мнению, обсуждать законопроект стоит только имея примеры решения странами ЕС сложных дилемм имплементации директивы.

Мы убеждены, что инициатива регулирования такой чувствительной сферы, как свобода слова, не может идти исключительно от политиков, которые всегда руководствуются сиюминутными интересами. Ни журналисты, ни отрасль не призвали народных депутатов ввести дополнительное регулирование медиа и журналистов. Обсуждение уже зарегистрированного законопроекта мы считаем сугубо формальным. По его результатам не были учтены даже рекомендации экспертов международных организаций.

Мы считаем, что Верховная Рада должна отклонить законопроект. Мы настаиваем на проработке опыта стран ЕС по внедрению Директивы № 2018/1808 о аудиовизуальных медиауслугах, оценке ее влияния на различные сферы в Украине и общего анализа влияния, равноправном диалоге журналистов, средств массовой информации и органов государственной власти для гармонизации законодательства на пользу развития Украины и ее дальнейшего демократического развития.

Обращение поддержали десятки представителей отрасли по всей Украине:

Александр Артемчук, информационное агентство "Стоп Корупції ТВ"

Олеся Бацман, интернет-издание "Гордон"

Игорь Бондарчук, ОО "Стоп Корупції"

Наташа Влащенко, журналистка, телеведущая, блогер

Сергей Гайдай, политтехнолог, блогер

Дмитрий Гордон, журналист, блогер

Сергей Дацюк, философ, блогер

Геннадий Друзенко, юрист, публицист, волонтер, блоггер

Владимир Дубровский, экономист, публицист

Павел Елизаров, "Савік Шустер Студія" и член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины

Екатерина Жук, мониторинговая организация "Charity Tuner"

Денис Иванеско, информационное агентство "Українські новини"

Илья Кенигштейн, бизнесмен, блогер

Оксана Котомкина, журнал "Конфлікти і Закони"

Татьяна Котюжинская, "Національна асоціація українських медіа"

Соня Кошкина, интернет-издание "Лівий берег"

Виталий Кулик, Центр исследования проблем гражданского общества, блогер

Юлия Лымарь, интернет-издание "Главком"

Даниил Монин, Украинский институт будущего, экономист

Петр Охотин, политолог, блогер

Валерий Пекар, Громадянська Платформа Нова Країна

Иван Петухов, "Національна Асамблея України"

Юрий Романенко, интернет-издание "Хвиля"

Павел Себастьянович, экономист, бизнесмен, блогер

Орест Сохар, интернет-издание OBOZREVATEL

Сергей Томиленко, Национальный союз журналистов Украины

Николай Фельдман, журналист

Михаил Чаплыга, "Інститут розвитку профспілкового руху", блогер

Александр Швец, газета и интернет-издание "Факти"

Виктор Шлинчак, интернет-издание "Главком"

Роман Шрайк, журналист, блогер

Сергей Штурхецкий, Независимый медиа-профсоюз Украины

Региональные СМИ:

Наталья Балюк, газета "Високий замок" (Львов)

Алина Басенко, газета "Баришивський вісник" (Киевская обл.)

Татьяна Белименко, медиа-центр "СТ" (Запорожская обл.)

Валентина Бузика, газета "Окнянський вісник" (Одесская обл.)

Наталья Буковская, газета "Вперед" (Одесская обл.)

Василий Бурченя, газета "Вісті Рівненщини" (Ривненская обл.)

Яна Величко, газета "Кремінщина" (Луганская обл.)

Валентин Владимиров, информ-бюро "Відкриті комунікації" (Киевская обл.)

Василий Гонта, газета "Голос Баштанщини" (Николаевская обл.)

Виталий Добровольский, газета "Наддністрянська правда" (Одесская обл.)

Алла Думбрава, газета "Арцизькі вісті" (Одесская обл.)

Николай Иванцов, газета "Над Бугом" (Львовская обл.)

Василий Кащук, газета "Ружинська земля" (Житомирская обл.)

Татьяна Коваль, газета "Хотинські вісті" (Черновицкая обл.)

Алла Корень, газета "Час. Люди. Події" (Одесская обл.)

Максим Кравченя, газета "Макарівські вісті" (Киевская обл.)

Ольга Кулько, агентство "ВЖ" (Черновицкая обл.)

София Лавренюк, газета "Рубіжанські новини" (Луганская обл.)

Наталья Лозян, газета "Новини Рокитнівщини" (Ривненская обл.)

Ирина Лупещенко, газета "Вісті Тепличчини" (Винницкая обл.)

Светлана Ляшко, газета "Сарненські новини" (Ривненская обл.)

Виктория Майнич, газета "Новинар" (Одесская обл.)

Антонина Михальчук, газета "Слово правди" (Волынская обл.)

Василий Мыць, газета "Новий шлях" (Хмельницкая обл.)

Наталья Муха, газета "Нове життя" (Волынская обл.)

Ярослав Нестеренко, газета Попаснянський вісник" (Луганская обл.)

Юлия Огданский, газета "Новини Сватівщини" (Луганская обл.)

Яна Ревенко, газета "Яготин – місто моє" (Киевская обл.)

Павел Смовж, газета "Трибуна праці" (Киевская обл.)

Галина Сорока, газета "Наш край" (Львовская обл.)

Виктория Сосед, газета "Зоря Придніпров’я" (Полтавская обл.)

Ирина Терлецкая, информационное агентство "Голос Таврії" (Херсонская обл.)

Светлана Томаш, газета "Новини Городнянщини" (Черниговская обл.)

Марина Ульянкина, газета "Татарбунарський вісник" (Одесская обл.)

Татьяна Фабрикова, газета "Рідне Прибужжя" (Николаевская обл.)

Ирина Чунихина, газета "Долинські новини" (Кировоградская обл.)

Татьяна Чернышева, газета "Маяк" (Харьковская обл.)