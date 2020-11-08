СМИ заявили о разводе Трампа с женой: как президент США познакомился с Меланией

Бывшая модель, словенка Мелания Кнаусс познакомилась с медиамагнатом, будущим президентом США Дональдом Трампом на одной из вечеринок в Нью-Йорке в 1998 году. Тогда ей было было 28 лет, а ее будущему супругу 52.

На просьбу бизнесмена дать свой номер она ответила отказом и сама попросила у него телефон. Позже Мелания объяснила свой поступок желанием понять, насколько серьезны намерения Трампа.

По ее словам, о мужчине многое можно сказать, исходя из того, какой номер он вам дает. Трамп оставил Мелании свои номера.

Она позвонила миллиардеру через неделю. Уже через пару встреч они поняли, что отношения буду развиваться серьезно.

В 2004 году Трамп предложил Мелании выйти за него замуж и преподнес кольцо с бриллиантом в 12 карат стоимостью $1,5 млн долларов. Экс-модель согласилась. Она стала третьей женой Трампа. С Иваной Зельничковой он прожил в браке 15 лет, а с Марлой Мейплз – девять.

Свадьба состоялась 22 января 2005 года в Палм-Бич. Подвенечный наряд для Мелании шил Джон Гальяно, работавший тогда в Dior. По разным данным, стоимость платья составила от $100 до $200 тыс. В середине торжества Мелания сменила наряд на лаконичное платье Vera Wang.

Прием по случаю свадьбы прошел в поместье Трампа Mar-a-Lago. Среди приглашенных были Хиллари и Билл Клинтон, Арнольд Шварценеггер, Хайди Клум и другие.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Мелания Трамп хочет развода с мужем. У супругов есть общий сын Бэррон Уильям Трамп.