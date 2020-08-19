СМИ запустили фейк об "отмене" карантина: что на самом деле сказали в ВОЗ

Ряд украинских и российских СМИ растиражировали фейковую новость о том, что Всемирная организация здравоохранения якобы выступила против карантинных мер в связи с COVID-19 в разных странах из-за катастрофического состояния экономики.

Однако оказалось, что информационным поводом для этого вброса стал некорректный перевод слов главного эпидемиолога ВОЗ Марии Ван Керкхов в интервью для The Telegraph.

Так, украино- и русскоязычные СМИ, ссылаясь на неизвестный российский сайт "МедикФорум", опубликовали новости, в которых утверждалось, что ВОЗ призвала страны больше не вводить карантин, а ограничиваться масочным режимом и социальным дистанцированием. При этом сайт-первоисточник фейка в своих утверждениях не ссылался ни на какие авторитетные источники.

На самом же деле Ван Керкхов отмечала лишь то, локдауны действительно являются негативным явлением. Но она никак не упоминала отмену карантинных ограничений.

"Локдауны – это не что-то такое, что рекомендовано ВОЗ, но их необходимо использовать в ряде стран, потому что вспышки растут очень быстро. Однако мы надеемся, что странам больше не придется вводить национальные блокировки", – говорила главный эпидемиолог ВОЗ в реальном интервью.

Напомним, в ВОЗ заявили, что стремительное распространение коронавируса спровоцировано людьми в возрасте 20-40 лет, многие из которых не знали, что инфицированы.

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