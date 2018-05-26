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СМИ: в Ужгороде сожгли дотла машину прокурора, опубликовано видео

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Ночью, 26 мая, неизвестные сожгли дотла машину Mitsubishi Grandis в Ужгороде.

По данным издания Mukachevo.net, это случилось около 00:26 на ул. Джамбула. Следственно-оперативная группа установила, что загорелся автомобиль, который принадлежит жителю областного центра.

Рядом стоящее авто Chevrolet также было повреждено. Источник сообщил журналистам, что Mitsubishi принадлежит Ивану Демьянчуку, который возглавляет внутреннюю безопасность прокуратуры.

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В результате пожара никто не пострадал. Полиция начала уголовное производство по ч.2 статьи 194 УКУ (умышленное повреждение имущества).

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая неизвестные сожгли машину журналиста и оставили на лобовом стекле 3 гривны.

Место
УкраинаУжгород
Объект
пожар
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