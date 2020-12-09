СМИ узнали подробности условий локдауна в Украине в январе

Во время введения локдауна в Украине тотальные запреты не будут действовать на территории страны.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источник в Кабинете министров. Собеседник издания отметил, что это будет не локдаун, а жесткий карантин.

"Называйте это, как хотите, но транспорт будет работать, поэтому это не совсем локдаун", – отмечено в сообщении.

Также источник добавил, что пока в правительстве окончательно не утвердили даты локдауна, но рассматриваются два варианта дат его введения. Решение об этом примут в среду, 9 декабря, на заседании Кабмина.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что локдаун в Украине для сдерживания коронавируса хотят ввести с 8 января по 25 января 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что такое локдаун и каковы условия его введения.

Напомним, что в Минздраве Украины заявили, что медсистема Украины "спокойно проходит новогодние праздники" без локдауна.