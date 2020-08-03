СМИ уличили Минобороны в срыве закупки боеприпасов и техники по Гособоронзаказу. Документ

В сети опубликовали внутренний документ ответственного за закупки вооружения департамента Министерства обороны Украины.

Документ оказался в распоряжении издания "Хвиля". В частности, это график проведения ценовых переговоров по поставке 152 мм выстрелов, гранат ВОГ-17 и Вог-25, автоматических 30 мм пушек и снарядов в противотанковой пушке МТ-12 "Рапира".

Согласно документу, ведомство только к началу августа запланировало переговорные процедуры и выбор поставщиков. В то время, как министр обороны Андрей Таран заявил, что вооружение для армии уже закуплено.

hvylya.net

Более того, по информации издания, Минобороны подошло к остановке закупок системно – сорвана поставка большинства образцов военной техники и боеприпасов, которые Генштаб еще в начале года включил в Гособоронзаказ, а Кабинет Министров утвердил своим секретным постановлением. Министр Андрей Таран и его заместитель Александр Миронюк остановили подписание контрактов по поставкам боевых машин пехоты БМП-2, противотанковых комплексах "Корсар" и ракет к ним, снайперских винтовок Barrett, парашютов, тепловизоров, радиостанций и даже холостых патронов, необходимых для подготовки бойцов. Интересно, если уже август, а Минобороны даже не подписало контракты на поставку указанного оружия.

"Как объяснить ложь Министра обороны украинским парламентариям? Желанием продемонстрировать России настоящее "перемирие" - Украина не только не стреляет, но даже не поставляет в войска боеприпасы? Или всё же коррупционными мотивами – внутренних поставщиков довести до состояния отчаяния и требовать процент за подписание контракта, а по внешним поставкам вставить новые (свои) фирмы? Удручает молчание по данному вопросу как президента Украины (всё-таки Верховный Главнокомандующий), так и руководства Службы безопасности Украины. Разве целенаправленное блокирование поставок вооружения и боеприпасов на фронт в условиях войны – не государственная измена?", – сказано в материале.

Напомним, в начале июля журналисты обвинили Тарана в провале поставок боеприпасов для Вооруженных Сил Украины. В частности, в рамках Государственного оборонного заказа на 2020-й год Министр обороны до сих пор не согласовал поставку нужных войскам 120 мм и 82 мм мин, гранат ВОГ (используются для стрельбы из автоматических и подствольных гранатомётов), артиллерийских снарядов калибров 122 мм (для самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" или буксируемых гаубиц Д-30) и 152 мм (Украина нуждается в трёх типах боеприпасов данного калибра – для дальнобойных "Гиацинтов", а также для гаубиц "Мста" и Д-20 средней дальности). С момента утверждения Гособоронзаказа на 2020-й года прошло уже 5 месяцев, а Минобороны даже не подписало контракты на поставку.