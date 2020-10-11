СМИ предрекли Украине очереди на кладбищах из-за COVID-19

К концу октября количество заболевающих коронавирусом в Украине может вырасти до 6-10 тысяч человек за сутки, а число смертей достигнет отметки 150 в день.

Уже сегодня загруженность койко-мест в больницах, согласно официальной статистике, в 17 областях перешагнула 50-процентный рубеж и местами дошла до 80%. Как пишет ZN.UA, если власти не предпримут необходимые меры по сдерживанию распространения вируса, медицинской системе страны грозит коллапс.

"Сегодня неизвестно даже точное количество тяжелых больных, а соответственно, и темпы их прироста. Это не позволяет заранее увеличивать количество койко-мест в больницах, мобильных бригад и лабораторий. Необходимо привлечь наконец частные лаборатории, закупив у них услуги, и увеличить количество тестирований, сократив сроки ожидания результатов. Возможно, выходом могла бы стать реимбурсация", – говорится в материале.

Помимо того, чтобы органы здравоохранения и самоуправления перестали "скрывать реальные цифры", журналисты указали и на такие шаги, которые должна предпринять власть:

прописать функционал , полномочия и уровни ответственности "обломков" СЭС и Госпродпотребслужбы , в том числе, в отношении эпидрасследований;

обеспечить койко-места специалистами (речь идет о привлечении военных, в первую очередь инфекционистов, эпидемиологов и анестезиологов, как это было сделано в других странах. Помимо этого, нужно задуматься о мобилизации врачей-интернов, переквалификации и подготовке медиков;

обеспечить койко-места кислородом и его правильной подводкой, провести инвентаризацию неиспользуемых аппаратов ИВЛ;

развернуть полевые госпитали (ведь они существуют в стране еще с 2008 года, а некоторые использовались с начала войны на Донбассе);

запретить массовые мероприятия по стране (за это и нарушение масочного режима журналисты советуют ввести высокие штрафы);

вернуть учебные заведения на дистанционное обучение (подчеркивается, что дети и молодые люди, как правило, переносят заболевание легче, но часто являются его бессимптомными носителями).

"Если не сделать все это в кратчайшие сроки, скоро у нас не только будут переполнены больницы, но и возникнут очереди на кладбищах", – убеждены авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская предположила, что в Украине ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, как и с другими острыми респираторными заболеваниями. По ее словам, к этому должны быть готовы как больницы, так и лаборатории.