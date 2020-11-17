СМИ назначили 17 ноября днем рождения COVID-19: что известно о первом пациенте

Во вторник, 17 ноября, в прессе появились сообщения о том, что эта дата является "днем рождения коронавируса".

Так, якобы именно год назад в Китае был госпитализирован первый пациент, которому был поставлен диагноз COVID-19. OBOZREVATEL выяснял, что в действительности известно о первом заболевшем.

О том, кто в реальности был нулевым пациентом, на сегодняшний день нет достоверной информации. Что же касается даты, когда коронавирус впервые заявил о себе, существует несколько разных версий.

Так, о том, что первый известный случай COVID-19 был подтвержден в Китае 17 ноября, в частности, написала газета South China Morning Post, ссылаясь на данные правительства Поднебесной.

Согласно этим данным, первым установленным зараженным коронавирусом (но не нулевым пациентом) был 55-летний мужчина из провинции Хубэй. Начиная с этой даты каждый день регистрировалось от одного до пяти новых случаев заболевания, пишет издание. И уже 31 декабря 2019 года количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составило 266.

А согласно исследованию китайских ученых, опубликованному в журнале Lancet, впервые диагноз COVID-19 был поставлен 1 декабря 2019 года. Пациентом был пожилой мужчина, который страдал болезнью Альцгеймера и почти не выходил из дома, пишет BBC.

В свою очередь британский таблоид Daily Mail во вторник, 17 ноября, написал о 67-летнем мужчине из графства Дорсет, который считает себя "нулевым пациентом" с COVID-19 и первым британцем, заразившимся коронавирусом. Брайан Стодли был госпитализирован после семейной поездки в Рим в сентябре 2019 года. "Врачи не могли понять, что со мной не так, и я провел несколько недель с худшим кашлем в моей жизни, застряв в постели, не в силах пошевелиться", – рассказал он.

В подтверждение версии британца может свидетельствовать исследование итальянских ученых из Национального института рака Милана, которые утверждают, что обнаружили антитела к коронавирусу в образцах крови, взятых у их пациентов в сентябре 2019 года.

Как известно, наиболее вероятной гипотезой происхождения СOVID-19 ВОЗ считает появление нового вируса на рынке морепродуктов и животных в Ухане в провинции Хубэй. Согласно этой гипотезе, инфекция передалась от живого животного человеку-хозяину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Сергей Дубров рассказал, когда при COVID-19 нужны антибиотики. По его мнению, в Украине повсеместно наблюдается катастрофически бессмысленное назначение антибактериальных препаратов пациентам с COVID-19.