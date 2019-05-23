"Смешная шутка": в АП прокомментировали петицию об отставке Зеленского

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан прокомментировал петицию об отставке главы государства, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Позицию команды президента выразил он в эфире программы "Право на владу".

"Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно, даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента, и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", – заявил Богдан.

Андрей Богдан Скриншот из видео

По его словам, в команде Зеленского понимают, что некоторые украинцы его не поддерживают.

"Но в любом случае мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями действующего президента и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения, и чтобы они стали нашими единомышленниками", – сказал глава АП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский угодил в скандал, выступив на русском языке на IT-конференции IForum.

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