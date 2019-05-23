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/Общество

"Смешная шутка": в АП прокомментировали петицию об отставке Зеленского

5.9тЧитать материал на украинском

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан прокомментировал петицию об отставке главы государства, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Позицию команды президента выразил он в эфире программы "Право на владу".

"Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно, даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента, и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", – заявил Богдан.

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Андрей Богдан

Андрей Богдан

Скриншот из видео

По его словам, в команде Зеленского понимают, что некоторые украинцы его не поддерживают.

"Но в любом случае мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями действующего президента и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения, и чтобы они стали нашими единомышленниками", – сказал глава АП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский угодил в скандал, выступив на русском языке на IT-конференции IForum.

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Персоны
Андрей БогданВладимир Зеленский
Место
Украина
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Foros Lucius
Foros Lucius
Давате покажемо, що не жарт! Підтримаємо Петицію: https://petition.president.gov.ua/petition/53360
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Семенич Сем
Семенич Сем
леня зе, ))))каким способом :)
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Семенич Сем
Семенич Сем
леня зе, не могу вера не позволяет)).
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леня зе
леня зе
Семенич Сем, а проголосуй на стене плача и узнаешь
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леня зе
леня зе
и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась 😂😂😂😂
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