В последнее время ходят слухи, что лидер боевиков "ДНР" Захарченко вот-вот будет смещен кураторами со своего поста, а вместе с ним полетит голова и его ближайшего соратника Тимофеева (Ташкента). Откуда взялись эти слухи — понятно. В мае Владислав Сурков был отстранен от кураторства над "ЛДНР". А поскольку Захарченко является ставленником Суркова, то шансы разделить судьбу куратора у него тоже чрезвычайно высоки, пишет Денис Казанский в своем блоге.

Захарченко за время своей деятельности успел нажить себе немало врагов. Многие соратники по "ДНР" его ненавидят за отжимы, воровство и кумовство, хотя сами бы на его месте действовали ровно таким же образом. Поэтому слухи о возможной замене Захарченко многие восприняли с надеждой и понесли эту информацию в массы. Называются самые разные варианты смещения — от переворота, как в Луганске у Плотницкого, до тихого ухода по состоянию здоровья или после "выборов".

Вот что пишут по этому поводу местные:

Когда уйдут Захарченко и кем он будет заменен — до конца не ясно. Все это решается кулуарно и тайно от людей, в России, поэтому мы можем только гадать. Прошли те времена, когда народ Донбасса спрашивали. Теперь люди в "ДНР" живут в положении полукрепостных. У них нет свободы передвижения (комендантский час), свободы выбора, свободы слова и прочих базовых для цивилизованного общества свобод. И в нужный момент, когда Москва определиться с новым гауляйтером, Донбасс просто поставят перед фактом.

В настоящий момент называются три наиболее вероятные кандидатуры преемников Захарченко — Денис Пушилин, Александр Ходаковский и Александр Бобков.

1. Пушилин поначалу казался самой маловероятной кандидатурой. Он откровенно непопулярен в народе, поскольку имеет еще более стремное прошлое, чем Захарченко, не харизматичен и не умен. Но с другой стороны, в Кремле как раз слишком умных и не любят. Так что вполне могут продвинуть посредственного и беспринципного МММщика.

6 июня Денис Пушилин приехал в Крым, и местное издание "Примечание" написало, что вопрос о назначении Пушилина главарем "ДНР" решен. Сложно сказать, насколько можно доверять этой информации, но раньше Пушилин в Крым на встречи с Аксеновым сам не ездил и закрытых переговоров с ним не проводил. Теперь ситуация изменилась.

Новость о возможном назначении Пушилина вместо Захарченко в самой "ДНР" восприняли негативно. Всем очевидно, что руководитель из него никакой. Пушилин по понятным причинам не пользуется авторитетом среди боевиков, да и кто вообще может одобрять назначение на пост "главы республики" организатора финансовой пирамиды?

"По своей природе, происхождению, образованию, жизненному опыту, Пушилин — хитрый, но крайне глупый человек. Вряд ли в своей жизни он прочел два десятка книжек. Максимально доступный ему уровень общения в Москве — злобная и завистливая мошкара, вившаяся у кабинета Суркова на Старой площади", — пишет о Пушилине ДНРовец Роман Манекин.

Манекин считает, что никаких перспектив у Пушилина в Донецке нет, и главой "ДНР" его не поставят. Вот его аргументация.

2. О замене Захарченко на Ходаковского слухи ходят уже несколько лет. Ходаковский давно считается его главным конкурентом и сам постоянно заявляет о своих амбициях. Кроме того, Ходаковский — единственная фигура в "ДНР", кто имеет реальных сторонников, узнаваемость и авторитет в среде боевиков.

Но у Ходаковского есть большой недостаток — он харизматичен, и ведет себя как политик, а в Кремле таких людей не терпят. Все лидеры боевиков, которые пытались строить из себя народных лидеров, были истреблены россиянами без всякой жалости. Ходаковский слишком строптив — именно поэтому он не получил пост главаря ДНР в 2014 году. Скорее всего, по этой же причине не получит его и в 2018-м. В добавок к этому, Ходаковский командовал боевиками, отдавал приказы убивать украинских военных, а это делает его неудобной фигурой в рамках мирных переговоров и затрудняет реинтеграцию ОРДЛО в Украину, которой хочет Кремль.

3. А вот третий потенциальный кандидат на место Захарченко как раз наиболее удобен для реинтеграции — это крестный отец "ДНР", бывший депутат ВР от Партии регионов Александр Бобков. Человек, который контролировал весной 2014 года Захарченко и Тимофеева, пытался с их помощью подмять под себя и взять под контроль пророссийское движение Донецкой области.

Бобков сам в своих интервью не скрывал, что с начала 2000-х плотно сотрудничал с Россией, издавал в Украине на российские деньги пропагандистскую литературу, за что был удостоен российских наград. С первых дней весны 2014-го он пытался возглавить сепаратистов в Донбассе, проводил с ними совместные пресс-конференции, выдвигал ультиматумы "киевскому правительству", требовал федерализации. В апреле боевики "Оплота" во главе с Захарченко по команде Бобкова захватили здание Донецкого горсовета и потребовали, чтобы Верховная рада приняла законопроект Бобкова о "местных референдумах".

Однако, после начала боевых действий, Бобков, как и другие регионалы, утратил контроль над вооруженными группировками. После начала войны он проживал то в Донецке, то в России. В последние годы поддерживает тесные контакты с российскими политиками и рассматривается как компромиссная кандидатура на пост главы "ДНР". Формально Бобков не участвовал в военных действиях и никого не убивал, поэтому в России считают, что он может обеспечить процесс реинтеграции ОРДЛО в Украину.

С недавних пор Бобков является вице-президентом российского "Центра моделирования стратегического развития". Президентом этого центра является доверенное лицо Владимира Путина, человек из орбиты Сечина — Союн Садыков. Считается, что Садыков курирует "закарпатский сепаратизм" и налаживает мосты между Москвой и венгерскими олигархами.

Вот фото с одной из конференций Бобкова и Садыкова. На ней присутствует Наталья Ротенберг — жена одного из приближенных к Путину олигархов.

В прессе о Бобкове почти не упоминают, но он вращается на нужных орбитах. Те, кто принимают решения по Донбассу, постоянно с ним контактируют и хорошо его знают, так что назначение Бобкова на место Захарченко — вполне реальный вариант. Во всяком случае, это куда более весомая фигура, чем какой-то ничтожный Пушилин.

Несколько дней назад в интервью австрийскому телеканалу ORF Владимир Путин сравнил Донбасс с Чечней и сказал, что Украине стоило бы тем же образом договориться с "ЛДНР", каким когда-то Россия договорилась с чеченцами.

Бобков в своем последнем интервью повторил ровно тот же тезис.

"Найти общий интерес между Киевом и Донецком вполне возможною Для этого объединения, Донбассу и Киеву нужно взять в пример затяжной конфликт гражданской войны между Москвой и Грозным. После 10 летия Гражданской войны Чеченская республика смогла объединиться в единое государство с Москвой, оставив в стороне эмоции и личные политические амбиции" — говорил он.

Нетрудно догадаться, что в роли "донецкого Кадырова" Бобков видит в первую очередь самого себя.

Допускать реализации этого сценария, разумеется, нельзя. Не нужно иллюзий. Бобков, как и любой другой претендент на роль предводителя "донецких чеченцев", является по сути ставленников России и выполнять будет указания из Москвы. Ни о каком представлении интересов народа Донбасса в данном случае речь не идет.

Кто бы не заменил Захарченко — о полноценной реинтеграции ОРДЛО говорить пока рано. Лишь после того, как Россия уйдет из Донбасса, а Украина получит контроль над своей границей, мы можем говорить о возврате оккупированной территории. Никакого "чеченского варианта" нам, конечно, не нужно. Надо будет проследить за тем, кто подхватит эту кремлевскую методичку в Украине.