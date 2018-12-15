МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Смертоносные разработки: Украина активно вооружается

7.1тЧитать материал на украинском

В довоенный период украинскую оборонную промышленность нельзя было назвать прогрессирующей. В условиях полного уничтожения наших военных возможностей, не без участия РФ, Украина практически не разрабатывала новую военную технику, а то, что производилось, уходило на экспорт.

Но с 2014 года оборонные предприятия вновь стали на ноги, производство восстановилось, а новейшие разработки производят наилучшие впечатления на мировых выставках.

OBOZREVATEL решил вспомнить о самых лучших украинских образцы.

Новости
''Где взять деньги'' – эксперт указал на проблемы в получении летального оружия от стран НАТО

"Фантом"

Одной из наиболее инновационных разработок Украины за последние года является беспилотное тактическое многоцелевое транспортное средство "Фантом", которое призвано стать высокотехнологичным ответом на вызовы современной войны.

БТР "Фантом"

БТР "Фантом"

В зависимости от комплектации БТР может выполнять разные задачи: подвозить боекомплект, эвакуировать раненых с поля боя или непосредственно вести бой. На корпус машины можно устанавливать противотанковый ракетный комплекс "Барьер", для уничтожения тяжело- и легкобронированных целей на расстоянии от одного до пяти километров.

"Верба"

Реактивная система залпового огня "Верба" — новое поколение известных "Градов". Управление огнем, прицеливания и даже перезарядки "Ивы" осуществляется в автоматическом режиме с кабины, без непосредственного вмешательства бойцов в ее работу. Масса новой системы залпового огня достигает почти 20 тонн, но она способна развивать скорость до 85 км/ч.

РСЗО "Верба"

РСЗО "Верба"

"Стугна"

Комплекс "Стугна-П", разработанный государственным конструкторским бюро "Луч", часто сравнивают с американским ПТРК Javelin, но все же различия между ними есть.

Новости
Названы крупнейшие торговцы оружием в мире: Россия попала в рейтинг

Во-первых, украинская разработка добивает на почти в два раза большее расстояние – 5 километров против 2,5. Во-вторых, "Стугна" гораздо тяжелее. С ней не получится побегать, закинув на плечо. При этом для стрельбы понадобится дополнительное оборудование, что делает этот ПТРК не подходящим для стрельбы "с плеча". Но тем не менее этой разработкой Украина вполне может гордиться.

"Корсар"

Легкий переносной ракетный комплекс предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей, и других объектов, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов. Комплекс комплектуется ракетами в транспортно-пусковых контейнерах с тандемной кумулятивной (РК-3К) и осколочно-фугасной (РК-3ОФ) боевыми частями.

Ракетный комплекс "Корсар"

Ракетный комплекс "Корсар"

Комплекс обеспечивает проведение стрельбы со станка или с упора с подготовленных и неподготовленных позиций как в дневное, так и в ночное время с применением тепловизора.

Новости
Армия России получила оружие, которым Путин угрожал Западу: появилось видео

Многие эксперты сходятся во мнении, что на роль украинского аналога Javelin лучше всего подходит разработка КБ "Луч" – "Корсар". Максимальная дальность стрельбы – 2500 метров. А вес – чуть больше 9 килограммов, что делает это оружие вполне подходящим для пехоты.

"Дуплет"

Боевой модуль "Дуплет" предназначен для установки на бронированные машины различного типа. В его расчет входят два человека, которые на бронемашине располагаются в подбашенном пространстве. Очевидно, один – оператор-стрелок, а второй – командир, который, не отвлекаясь на стрельбу и прицеливание, ведет постоянный круговой обзор и определяет приоритетные цели (или руководит маневрами, если он еще и командир нескольких машин).

Смертоносные разработки: Украина активно вооружается

За наведение оружия отвечает полностью компьютеризированная система управления огнем, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, самостоятельно рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь при любых условиях погоды, как днем, так и ночью.

Новости
Путин перебросил в Крым смертоносное оружие: первое видео

Главное вооружение "Дуплета" – две автоматические 30-мм пушки ЗТМ-1, которые в паре имеют максимальный темп стрельбы – около 1000 снарядов за минуту. Также "Дуплет" вооружен автоматическим гранатометом, двумя пулеметами калибра 7,62-мм и 4 пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса "Барьер". Эти ракеты позволяют уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до 5 километров.

"Гром-2"

Оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты, разрабатываемый конструкторским бюро "Южное". Характеристики ракеты позволяют поражать наземные, морские и воздушные цели в зависимости от установленной боевой части и системы наведения.

Дальность действия — 280 км, однако это формальная цифра. В случае необходимости конструкторы могут подтянуть этот показатель и до 450.

Новости
Военное положение позволяет: в Украине анонсировали поставки оружия из стран НАТО

ОТРК сможет нести две ракеты с боеголовками массой 480 кг. При этом боеголовки могут быть двух типов: осколочно-фугасными или проникающими. Расчетная площадь поражения ракеты с кассетной частью – более 10 тыс. кв. метров.

"Ольха"

Ракетный комплекс в зависимости от задач может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей. Характеристики комплекса засекречены, но источники несколько пролили свет на его возможности.

"Ольха" использует управляемую ракету калибра 300 мм, которая запускается из боевой машины 9А52 реактивной системы залпового огня "Смерч". Допускается, что в будущем будут использоваться и другие платформы с вертикальным стартом на базе КрАЗа и корабельного базирования.

Комплекс способен поражать цели на расстоянии более 100 км, также назывались цифры от 120 до 170 км.

Новости
Путин прислал просроченное оружие: у оккупантов начались проблемы на Донбассе

После проведенных испытаний, украинский президент Петр Порошенко заявил, что ракета "Ольха" в 10 раз точнее и эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского Союза.

"Скиф"

Переносной противотанковый ракетный комплекс "Скиф" предназначен для поражения живой силы, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и зависших вертолетов в любое время суток.

Смертоносные разработки: Украина активно вооружается

Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и укрытий, что снижает риск поражения наводчика ответным огневым ударом противника, а также сопровождение цели в автоматическом режиме обеспечивающее управление полетом ракеты по лазерному лучу без участия оператора.

Комплекс комплектуется ракетами калибров 130 мм и 152 мм, с дальностью стрельбы до 5 км.

Новости
Страны НАТО дадут оружие: как ВСУ вооружатся до зубов

"Сармат"

Комплекс предназначен для оснащения широкого ряда боевых машин, малых кораблей, а также катеров береговой охраны. Применяется для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танк в окопе, легкобронированных объектов, зависших вертолетов, надводных целей и живой силы противника в любое время суток.

Оснащен ракетой 107 калибра, дальность стрельбы – до 2,5 км.

Смертоносные разработки: Украина активно вооружается

"Богдана"

Самоходная артиллерийская установка имеет 155-мм калибр натовского образца. Она поставлена на колесное шасси, что повышает ее мобильность и позволяет действовать по принципу "выстрелил – уехал".

Смертоносные разработки: Украина активно вооружается

Дальность выстрела по ТЗ осколочно-фугасным зарядом – свыше 40 километров. А активно-реактивным – свыше 50. Способна производить 6 выстрелов в минуту.

Из несомненных достоинств САУ – автоматическое наведение просто по карте.

Остальные характеристики строго засекречены.

Новости
Миллион ''стволов'': генерал рассказал, как легализовать оружие украинцев

"Цветник"

Осколочно-фугасный боеприпас с лазерной головкой самонацеливания. Снаряд 152-го калибра может попасть в мишень на расстоянии до 20 километров. Его цели – танки, бронетехника, пушки, командные пункты, даже движущаяся цель в зоне поражения, поскольку полет можно корректировать с помощью лазера.

Смертоносные разработки: Украина активно вооружается

Ранее "Цветник" на 40% изготавливали из российских деталей. После модернизации характеристики значительно улучшились.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана ГудковаСветлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
21
Комментарии
3
8
Смешно
67
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Когда-нибудь до тормознутых ватников начнет доходить, почему они за 2 дня до Киева не дошли
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
минин евген
минин евген
Встромил Ипатий, не дойдет. до мертвых не доходит, а живые не поймут ибо постоянно бухие.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Каракулов Дмитрий
Каракулов Дмитрий
Украинцы, Вы что воевать собрались? Возмитесь уже за ум, хватит мудростью страдать. У вас внутренних врагов больше.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Каракулов Дмитрий, шел бы ты на хуй, мальчик, уроки учить
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
минин евген
минин евген
Каракулов Дмитрий, кацапы напали, нужно защищаться. украинцы не кацапы, не будут бежать поджав хвост как собаки.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
минин евген
минин евген
кацапов, на обозе, каждый день (много раз) посылают нахуй, кацапов каждый день (очень много раз) обзывают нецензурными словами, сравнивают со всевозможными дивотными. какого хрена кацапы возвращаются на обоз? кацапы ебонутые или мазохисты?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
минин евген, та не, ходим постебаться над тупыми рагулями, у которых единственный аргумент в диспуте послать и обозвать. Вы как крикливые мартышки в зоопарке)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги