Смертоносные разработки: Украина активно вооружается

В довоенный период украинскую оборонную промышленность нельзя было назвать прогрессирующей. В условиях полного уничтожения наших военных возможностей, не без участия РФ, Украина практически не разрабатывала новую военную технику, а то, что производилось, уходило на экспорт.

Но с 2014 года оборонные предприятия вновь стали на ноги, производство восстановилось, а новейшие разработки производят наилучшие впечатления на мировых выставках.

OBOZREVATEL решил вспомнить о самых лучших украинских образцы.

"Фантом"

Одной из наиболее инновационных разработок Украины за последние года является беспилотное тактическое многоцелевое транспортное средство "Фантом", которое призвано стать высокотехнологичным ответом на вызовы современной войны.

БТР "Фантом"

В зависимости от комплектации БТР может выполнять разные задачи: подвозить боекомплект, эвакуировать раненых с поля боя или непосредственно вести бой. На корпус машины можно устанавливать противотанковый ракетный комплекс "Барьер", для уничтожения тяжело- и легкобронированных целей на расстоянии от одного до пяти километров.

"Верба"

Реактивная система залпового огня "Верба" — новое поколение известных "Градов". Управление огнем, прицеливания и даже перезарядки "Ивы" осуществляется в автоматическом режиме с кабины, без непосредственного вмешательства бойцов в ее работу. Масса новой системы залпового огня достигает почти 20 тонн, но она способна развивать скорость до 85 км/ч.

РСЗО "Верба"

"Стугна"

Комплекс "Стугна-П", разработанный государственным конструкторским бюро "Луч", часто сравнивают с американским ПТРК Javelin, но все же различия между ними есть.

Во-первых, украинская разработка добивает на почти в два раза большее расстояние – 5 километров против 2,5. Во-вторых, "Стугна" гораздо тяжелее. С ней не получится побегать, закинув на плечо. При этом для стрельбы понадобится дополнительное оборудование, что делает этот ПТРК не подходящим для стрельбы "с плеча". Но тем не менее этой разработкой Украина вполне может гордиться.

"Корсар"

Легкий переносной ракетный комплекс предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей, и других объектов, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов. Комплекс комплектуется ракетами в транспортно-пусковых контейнерах с тандемной кумулятивной (РК-3К) и осколочно-фугасной (РК-3ОФ) боевыми частями.

Ракетный комплекс "Корсар"

Комплекс обеспечивает проведение стрельбы со станка или с упора с подготовленных и неподготовленных позиций как в дневное, так и в ночное время с применением тепловизора.

Многие эксперты сходятся во мнении, что на роль украинского аналога Javelin лучше всего подходит разработка КБ "Луч" – "Корсар". Максимальная дальность стрельбы – 2500 метров. А вес – чуть больше 9 килограммов, что делает это оружие вполне подходящим для пехоты.

"Дуплет"

Боевой модуль "Дуплет" предназначен для установки на бронированные машины различного типа. В его расчет входят два человека, которые на бронемашине располагаются в подбашенном пространстве. Очевидно, один – оператор-стрелок, а второй – командир, который, не отвлекаясь на стрельбу и прицеливание, ведет постоянный круговой обзор и определяет приоритетные цели (или руководит маневрами, если он еще и командир нескольких машин).

За наведение оружия отвечает полностью компьютеризированная система управления огнем, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, самостоятельно рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь при любых условиях погоды, как днем, так и ночью.

Главное вооружение "Дуплета" – две автоматические 30-мм пушки ЗТМ-1, которые в паре имеют максимальный темп стрельбы – около 1000 снарядов за минуту. Также "Дуплет" вооружен автоматическим гранатометом, двумя пулеметами калибра 7,62-мм и 4 пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса "Барьер". Эти ракеты позволяют уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до 5 километров.

"Гром-2"

Оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты, разрабатываемый конструкторским бюро "Южное". Характеристики ракеты позволяют поражать наземные, морские и воздушные цели в зависимости от установленной боевой части и системы наведения.

Дальность действия — 280 км, однако это формальная цифра. В случае необходимости конструкторы могут подтянуть этот показатель и до 450.

ОТРК сможет нести две ракеты с боеголовками массой 480 кг. При этом боеголовки могут быть двух типов: осколочно-фугасными или проникающими. Расчетная площадь поражения ракеты с кассетной частью – более 10 тыс. кв. метров.

"Ольха"

Ракетный комплекс в зависимости от задач может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей. Характеристики комплекса засекречены, но источники несколько пролили свет на его возможности.

"Ольха" использует управляемую ракету калибра 300 мм, которая запускается из боевой машины 9А52 реактивной системы залпового огня "Смерч". Допускается, что в будущем будут использоваться и другие платформы с вертикальным стартом на базе КрАЗа и корабельного базирования.

Комплекс способен поражать цели на расстоянии более 100 км, также назывались цифры от 120 до 170 км.

После проведенных испытаний, украинский президент Петр Порошенко заявил, что ракета "Ольха" в 10 раз точнее и эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского Союза.

"Скиф"

Переносной противотанковый ракетный комплекс "Скиф" предназначен для поражения живой силы, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и зависших вертолетов в любое время суток.

Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и укрытий, что снижает риск поражения наводчика ответным огневым ударом противника, а также сопровождение цели в автоматическом режиме обеспечивающее управление полетом ракеты по лазерному лучу без участия оператора.

Комплекс комплектуется ракетами калибров 130 мм и 152 мм, с дальностью стрельбы до 5 км.

"Сармат"

Комплекс предназначен для оснащения широкого ряда боевых машин, малых кораблей, а также катеров береговой охраны. Применяется для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танк в окопе, легкобронированных объектов, зависших вертолетов, надводных целей и живой силы противника в любое время суток.

Оснащен ракетой 107 калибра, дальность стрельбы – до 2,5 км.

"Богдана"

Самоходная артиллерийская установка имеет 155-мм калибр натовского образца. Она поставлена на колесное шасси, что повышает ее мобильность и позволяет действовать по принципу "выстрелил – уехал".

Дальность выстрела по ТЗ осколочно-фугасным зарядом – свыше 40 километров. А активно-реактивным – свыше 50. Способна производить 6 выстрелов в минуту.

Из несомненных достоинств САУ – автоматическое наведение просто по карте.

Остальные характеристики строго засекречены.

"Цветник"

Осколочно-фугасный боеприпас с лазерной головкой самонацеливания. Снаряд 152-го калибра может попасть в мишень на расстоянии до 20 километров. Его цели – танки, бронетехника, пушки, командные пункты, даже движущаяся цель в зоне поражения, поскольку полет можно корректировать с помощью лазера.

Ранее "Цветник" на 40% изготавливали из российских деталей. После модернизации характеристики значительно улучшились.