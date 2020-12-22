Смертность в 4 раза выше официальной статистики, или На что нас обрекли Зеленский со Шмыгалем

В Украине взлетел общий уровень смертности, реальную картину коронавируса больше спрятать не получится. Каждый месяц умирает на 7-8-9 тыс. больше человек, чем в прошлом году. И пока нам говорят, что смертность от коронавируса – всего 16,6 тыс. сограждан за все время, реальная статистика в разы больше. Эти ужасные цифры несложно обнаружить, определив, во сколько человеческих жизней обошлась нации вороватая нерешительность "слуг".

Вот всего несколько фактов:

в сентябре 2019-го умерли 41,9 тыс. украинцев;

годом ранее 41,7 тыс.;

в 2017-м – 41,9 тыс. человек.

Хотелось бы обратить внимание: формально показатели смертности держатся на одном уровне, но реально мы понимаем, что численность живущих в стране граждан неуклонно сокращается. Если от официального количества населения Украины отнять хотя бы число тех людей, которые выехали на заработки за рубеж, то украинцев окажется на несколько миллионов меньше. Поэтому пересчитав количество умерших на 100 тыс. человек, получим в результате рост смертности. Может вместо флешмобов имени Дубилета-Гончарука уже пора провести перепись населения, что позволит ответить на многие насущные вопросы?

Но это так, трагическое отступление. В ситуации пандемии нам достаточно и формальных цифр, предоставляемых Госстатом: напомню, исходим из того, что ежегодно смертность в сентябре колебалась на уровне около 41,7-41,9 тыс. В этом же году взлетела до 48,3 тыс.

То есть, плюс 6,4 тыс. смертей. Это наши друзья, родственники, коллеги и просто хорошие люди…

Как менялся уровень смертности

В октябре ситуация ухудшилась: количество смертей достигло 59,1 тыс. человек (плюс 8,9 тыс. по сравнению с прошлым годом), сказано в данных Госстата. Это огромные цифры. Последний раз такая смертность была еще во времена, когда в национальную статистику включались данные по Крыму и по всей территории Донбасса.

Каждый месяц мы теряем на 7-8-9 тыс. человек больше, чем обычно! И ситуация ухудшается. К концу декабря дойдем уже к 10 тыс. "дополнительных" смертей.

Тут стоит вернуться к официальной статистике смертности от коронавируса: приходится констатировать, что она не дает даже представления о реальной ситуации!

Прирост смертности

в сентябре – число смертей взлетело на 6,4 тыс.; официально от коронавируса умерли всего 1,6 тыс. человек;

в октябре – количество летальных случаев выросло на 8,9 тыс. человек, хотя коронавирус официально добавил в статистику всего лишь 3,1 тыс.

То есть, из этих цифр можно сделать два вывода:

по сравнению с "обычным" годом, количество смертей взлетело на 15%!

статистика смертности от коронавируса, вероятно, занижена в 3-4 раза!

И, что не менее важно, занижено количество заболевших!

Тут в самый раз посмотреть на мировую статистику: непосвященным может показаться, что в Украине медицина в разы лучше, чем в остальных странах мира. Если у нас показатель смертности составляет около 280 человек на 1 млн населения, то в Польше – 450 человек, во Франции – 801 человек, в Великобритании – 856 человек на 1 млн населения (данные МОЗ за сентябрь-октябрь).

Но мы ведь адекватные люди и не верим, что медицина у нас профессиональнее и лучше отлажена, чем в странах ЕС, правда же?

Коронавирус в Украине и мире

Поэтому открытым остается один вопрос: почему в Украине занижается статистика?

В нее не попадают смерти тех украинцев, которым не успели сделать тест на коронавирус или он дал ошибочно негативный результат. Это самая крупная первопричина "оптимистических" данных по смертности. Медики часто жалуются на то, что работают с "ковидными" больными, диагноз которых не подтвержден. Статистика не учитывает пациентов, умерших от последствий коронавируса: болезней сердечно-сосудистой системы, легких, других осложнений и т.д.

Спасти ситуацию мог бы полный локдаун. Для этого "слугам" нужно было отважиться на непопулярное решение. В мае, когда в стране действовали жесткие ограничения, смертность снизилась почти на 17% по сравнению с 2019-м. А в октябре, из-за снятия большинства ограничений, взлетела на 17,5% по сравнению с октябрем 2019-го.

Полный локдаун с начала декабря мог бы спасти как минимум 16 тыс. жизней. Это десятки тысяч украинцев, которые могли не потерять своих друзей, родителей. Но президент Владимир Зеленский вместе со своим премьером Денисом Шмыгалем предпочли бездействовать: денег на повышение зарплат медикам "не нашли"; необходимого финансирования вакцинации нет, слаженной системы тестирования тоже. А тем временем наши врачи массово выезжают в Польшу.

Как говориться, нет тестов – нет болезни. И врачи не нужны

Власть полностью провалила борьбу с пандемией. А сейчас, чтобы сэкономить на вакцинах, решили дать заболеть всем. Другими словами, получайте антитела естественным путем – путем заболевания: Зеленский зовет украинцев любоваться игрушками на "елочке" возле Офиса президента, в местах скопления людей, на площадях и ярмарках, никто не контролирует, соблюдают ли украинцы социальную дистанцию, носят ли маски. И им все равно, сколько тысяч жизней загубит это глупое решение.

Только мы сами можем спасти собственные жизни! Шмыгаль, Зеленский, их окружение и семьи коронавируса не боятся. Для них найдутся лучшие палаты в "Феофании", за их жизни будут бороться иностранные врачи, если понадобиться. Но остальным придется спасаться самостоятельно. Я, множество моих друзей, уже переболели этим страшным недугом, и все мы сходимся в одном: рассчитывать можно только на себя и своих близких, а также – знакомых врачей.

Растущая смертность и полное бездействие – вердикт для власти. Почему итальянцы, израильтяне спасают жизни, а наши "слуги" обрекли украинцев на смерть? За эти решения рано или поздно придется ответить!

П.С. Требую от власти немедленно привести зарплаты врачей в соответствие с их требованиями. Иначе правление Зеленского-Шмыгаля обернется реальным геноцидом украинского народа.

Украинцы терпеливый народ. Они сперва съедят пуд соли, прежде чем решаться на защиту своих прав. Но после этого уж точно знают, что делать. Вся история независимости подтверждает это.