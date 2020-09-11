В Украине снизилась смертность от коронавируса – Минздрав

В Украине по сравнению с прошлой неделей количество смертей среди пациентов с COVID-19 уменьшилась в 1,4 раза.

Об этом сообщается на Facebook-странице Центра общественного здоровья Минздрава. Напомним, по состоянию на 11 сентября в стране зарегистрировано 3076 случаев смертей среди пациентов с коронавирусом.

Показатель смертности – 8,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине – 2,1%. В поло-возрастной структуре умерших преобладали мужчины – 1660 (54,0%) и лица в возрасте 50 лет и старше (92,0%).

По данным ЦОЗ, показатель летальности, что превышает средний по Украине, зарегистрировано в:

Кировоградской области – 5,4%;

Закарпатской области – 3,3%;

Львовской области – 2,8%;

Черновицкой области – 2,6%;

Херсонской области – 2,4%;

Николаевской области – 2,4%;

Полтавской области – 2,3%;

Ивано-Франковской области – 2,3%;

Днепропетровской области – 2,3%.

"80,6% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и другие", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в 52,1% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит или ожирение и тому подобное.

Среди умерших инфицированных было 104 медицинских работника из 22 регионов Украины. Летальность среди медиков составила 0,8%. Самая высокая – в Кировоградской (3,4%) и Николаевской (2,0%) областях.

Среди умерших медиков преобладали женщины – 69 человек (66,3%) и лица 50 лет и старше (84,6%).

Среди умерших 2754 человека были госпитализированы в региональные учреждения здравоохранения, где получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3144 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 3076 человек (+53 за сутки), а 67 005 пациентов (+1128) полностью побороли болезнь.

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