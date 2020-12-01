Инфекционист заявил, что статистика смертности от COVID-19 в Украине выше, на уровне Польши

Статистика смертности от коронавируса состоит из трех компонентов, но не все они учитываются при подсчете данных в Украине.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. "Трудно говорить, какая на самом деле в Украине реальность, для этого нужно более тщательное исследование, но я не думаю, что мы существенно отличаемся от той же Польши", – отметил он.

Как пояснил медик, оценивая смертность от коронавируса, эпидемиологи различают три компонента. "Первый – это непосредственная смертность во время заболевания COVID-19. И действительно в Украине этот показатель ниже, чем в Европе", – сказал Курпита.

Второй компонент – отдаленные последствия самого коронавируса. "Когда люди имеют осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы или других систем через 3-4 недели после заболевания, и тогда они не попадают в статистику смертности", – пояснил он.

Третий компонент не касается непосредственно коронавируса, но смертей от тех болезней, которые не лечили вследствие определенных ограничений медицинской помощи. "Когда люди с другими хроническими заболеваниями из-за страха или из-за ограничений не обращаются за медицинской помощью", – пояснил врач.

В этом контексте Курпита напомнил, что в Украине сохраняется высокий процент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. "Но мы понимаем, что сам по себе COVID -19 провоцирует нарушение свертывания крови, на котором могут прогрессировать сердечно-сосудистые заболевания", – пояснил он.

Напомним, согласно данным Worldometer, по состоянию на 1 декабря в Польше от COVID-19 умерли более 17 тысяч человек, в Украине – более 12,5 тысяч человек.

Статистика по коронавирусу по состоянию на 1 декабря по данным Worldometer.

Как писал OBOZREVATEL, состоянию на 30 ноября Украина оказалась на 4 месте в Европе по скорости распространения коронавирусной инфекции.