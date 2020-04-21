Смертность от COVID-19 в Украине: в СНБО наглядно показали, кто в зоне риска

Виктория Довгань Общество 11:54, 21.04.2020 Обновлено: 12:33, 21.04.2020

По состоянию на 21 апреля показатель смертности в Украине от коронавируса составляет 2,6%. При этом в количественном соотношении выздоровевшие уже значительно превышают число летальных случаев.

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Соотношение летальных случаев с числом тех, кто выздоровел
СНБО

Об этом говорится в оперативной информации о распространении COVID-19 и мерах, которые предпринимаются для борьбы с эпидемией. Материалы обнародованы СНБО.

Согласно официальной статистике, распределение всех случаев смертей по возрастным группам выглядит так:

Смертность от коронавируса в Украине
СНБО

  • 0-9 лет – 0%;

  • 10-19 лет – 0,6%;

  • 20-29 лет – 0%;

  • 30-39 лет – 4,3%;

  • 40-49 лет – 9,3%;

  • 50-59 лет – 17,4%;

  • 60-69 лет – 28%;

  • 70-79 лет – 23,6%;

  • 80-89 лет – 16,1%;

  • 90-100 лет – 0,6%.

Смертность от коронавируса
"Слово и Дело"

Также акцентируется внимание на том, что 48% летальных случаев приходится на женщин (77 погибших) и 52% – на мужчин (84 смерти).

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