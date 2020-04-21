Смертность от COVID-19 в Украине: в СНБО наглядно показали, кто в зоне риска

По состоянию на 21 апреля показатель смертности в Украине от коронавируса составляет 2,6%. При этом в количественном соотношении выздоровевшие уже значительно превышают число летальных случаев.
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Соотношение летальных случаев с числом тех, кто выздоровел
СНБО
Об этом говорится в оперативной информации о распространении COVID-19 и мерах, которые предпринимаются для борьбы с эпидемией. Материалы обнародованы СНБО.
Согласно официальной статистике, распределение всех случаев смертей по возрастным группам выглядит так:
Смертность от коронавируса в Украине
СНБО
0-9 лет – 0%;
10-19 лет – 0,6%;
20-29 лет – 0%;
30-39 лет – 4,3%;
40-49 лет – 9,3%;
50-59 лет – 17,4%;
60-69 лет – 28%;
70-79 лет – 23,6%;
80-89 лет – 16,1%;
90-100 лет – 0,6%.
Смертность от коронавируса
"Слово и Дело"
Также акцентируется внимание на том, что 48% летальных случаев приходится на женщин (77 погибших) и 52% – на мужчин (84 смерти).
Как сообщал OBOZREVATEL:
также в СНБО расказали, что число зараженных коронавирусом в ОРДЛО достигло 60 человек, а во временно оккупированном Крыму – 63.
Напомним, по состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано уже 6125 случаев заражения коронавирусом. 161 человек скончался. 367 украинцам с COVID-19 удалось выздороветь. За сутки обнаружили 415 новых случаев заражения.
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