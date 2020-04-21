Смертность от COVID-19 в Украине: в СНБО наглядно показали, кто в зоне риска

По состоянию на 21 апреля показатель смертности в Украине от коронавируса составляет 2,6%. При этом в количественном соотношении выздоровевшие уже значительно превышают число летальных случаев.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соотношение летальных случаев с числом тех, кто выздоровел СНБО

Об этом говорится в оперативной информации о распространении COVID-19 и мерах, которые предпринимаются для борьбы с эпидемией. Материалы обнародованы СНБО.

Согласно официальной статистике, распределение всех случаев смертей по возрастным группам выглядит так:

Смертность от коронавируса в Украине СНБО

0-9 лет – 0%;

10-19 лет – 0,6%;

20-29 лет – 0%;

30-39 лет – 4,3%;

40-49 лет – 9,3%;

50-59 лет – 17,4%;

60-69 лет – 28%;

70-79 лет – 23,6%;

80-89 лет – 16,1%;

90-100 лет – 0,6%.

Смертность от коронавируса "Слово и Дело"

Также акцентируется внимание на том, что 48% летальных случаев приходится на женщин (77 погибших) и 52% – на мужчин (84 смерти).

Как сообщал OBOZREVATEL:

также в СНБО расказали, что число зараженных коронавирусом в ОРДЛО достигло 60 человек, а во временно оккупированном Крыму – 63.

Напомним, по состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано уже 6125 случаев заражения коронавирусом. 161 человек скончался. 367 украинцам с COVID-19 удалось выздороветь. За сутки обнаружили 415 новых случаев заражения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!