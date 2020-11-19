Смертность от COVID-19 в Украине превысила рекордную отметку за сутки

В Украине два дня подряд фиксируют наибольшее с начала пандемии коронавируса количество смертей от него. За прошедшие сутки COVID-19 унес жизни еще 257 украинцев.

Это на один летальный случай больше, чем накануне. Такую статистику за 18 ноября, наряду с рекордным количеством новых заражений в стране, предоставили глава Минздрава Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.

Кроме Черниговщины, смерть пациентов от осложнений этой болезни за предыдущие сутки зафиксирована в каждом регионе. В частности, больше всего умерло жителей Днепропетровщины – 39, Киева – 34, Донецкой области – 21, Полтавской и Черновицкой – по 15, Львовской и Киевской – по 14.

Общее количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 10 369.

Ежедневный прирост смертей от коронавируса в Украине СНБО

Отметим: за прошедшие сутки в Украине впервые зафиксировали 13 357 новых зараженных COVID-19. Так, по состоянию на утро четверга, 19 ноября, в стране официально зарегистрировано 583 510 заражений. В то же время еще 7400 украинцев смогли побороли болезнь – в целом 266 479.

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