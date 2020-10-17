Смерти военных, которые от нас скрывают в перемирие

Кристина Бондаренко Общество 11:03, 17.10.2020 Обновлено: 11:08, 17.10.2020

"Я задам тебе 5 важных вопросов", - мы начали эту неделю с внезапного креатива президента Зеленского. Ни с того, ни с сего он себе решил провести опрос одновременно с выборами. Здесь было бы уместно выражение в его же панибратского стиле "Чтоб шо", но оставим это на растерзание экспертов и юристов, (чтобы посмотреть видео, доскролльте текст до конца)..

Скажу другое. Для меня гораздо важнее внимания уделить другом - в этот же день, 13 октября на фронте погиб Руслан Панченко - молодой украинский военный, чью смерть списали на "не боевую потерю". Новость сообщили очень близком кругу родственников. Потому перемирие нельзя было портить. Ибо "надо просто перестать стрелять", ибо "я не лох", ибо "войну могу закончить в один день".

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