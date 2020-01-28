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28 января • обновлено в 15:35
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Евгения Иванова
Евгения Иванова
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Смерти детей, дикие кабаны и шокированные россияне: во что превратился крымский "Артек"

8.9т
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Российских детей, которые приехали отдохнуть в лагерь "Артек" в аннексированном Крыму, массово отправляют в инфекционные больницы. Родители говорят об эпидемии и смертях подростков, которые скрывают оккупационные власти.

Оказалось, что в октябре-ноябре 2019 г. в лагере умерли двое детей. А под забором "Артека" свирепствуют дикие кабаны – на днях жертвой стала сотрудница международного детского центра. Она с рваными ранами и переломами находится в Ливадийской больнице.

О том, как отдыхается детям в захваченном россиянами лагере, в материале OBOZREVATEL

Здоровых держат в "инфекционке"

Вместо отдыха в детском лагере Крыма – инфекционные больницы в Симферополе и Ялте. Именно такой отдых ждал российских детей, приехавших на первую в этом году смену в "Артек". О том, что происходит, подростки пишут в соцсетях.

"Как минимум 30 детей лежат в больницах за пределами "Артека", они даже не доехали до лагеря, их сняли с автобуса в связи с температурой. По приезду в больницу у многих детей температуры уже не было, анализы показали, что мы здоровы. Но никого не собираются отпускать до понедельника-вторника", – пишет Софья Карамова из Красноуральска Свердловской области.

Девушка уточняет, что перед заездом вожатые меряют температуру у всех детей. Софью забрали в больницу с температурой 36,8. Но выписать, уточняет девушка, ее не могут без результатов анализов.

Россиянка жалуется, что здоровых детей отправили в инфекционную больницу

Россиянка жалуется, что здоровых детей отправили в инфекционную больницу

Instagram / Софья Карамова

"Я не протяну здесь элементарно следующие 12 часов, я чувствую себя подопытным кроликом, над которым можно ставить опыты. Ещё я могу умереть от голода, потому что тут кормят всего три раза в день, и едой я это точно не назову. Господи, приехала называется в "Артек", – жалуется россиянка в Instagram.

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Ирина Русина из Улан-Удэ, что в Бурятии, уверяет, что ее сын и два десятка других детей оказались на больничных койках в инфекционнной больнице Ялты. Детей сразу же забирали в медучреждения из-за повышенной температуры. Они жалуются, что ее измеряли в душных автобусах, когда подростки находились в куртках.

"Моего с температурой 37 упекли, а на следующий день уже была 36,6. Сын абсолютно здоров. Господи, пролететь 7000 км, чтобы полежать в инфекционке. Он в прошлом году в Канаду в Ванкувер в языковую школу на месяц летал, так вот такого идиотизма не было... Россия – "Артек" форева!" – жалуется Ирина Русина.

Смерти детей, дикие кабаны и шокированные россияне: во что превратился крымский "Артек"

VK / Скриншот

Марина Слива из Волгограда говорит, что в ее автобусе с "температурой" было 10-14 человек. "Все девочки просто ревели. Ожидала чего угодно от смены, но не больницы", – пишет россиянка. А Екатерина Видулина из Калуги, жалуется, что ее сын Влад получил "5 дней госпитализации без права выходить на улицу".

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"5 дней сидения в смартфоне и голод. Страшный голод, так как их там кормят таким, что есть не будешь! Я вообще не знаю, отправят их завтра в этот лагерь или нет, еще же карточки медицинские не проверяли, вдруг опять найдут к чему придраться!" – возмущена мама Влада.

Умер за день до возвращения

Первой жертвой "Артека" стал 12-летний Андрей из Санкт-Петербурга. Мальчик приехал по путевке в сентябре 2019-го. А 11 октября был госпитализирован в ялтинскую больницу с предварительным диагнозом пневмония. Спустя несколько часов ребенок скончался. Причиной гибели 6-классника стал анафилактический шок на антибиотик, который ввели в больнице. "Не успели спасти", – говорят знакомые семьи.

Андрей умер от анафилактического шока

Андрей умер от анафилактического шока

Пять дней мальчика своими силами лечили врачи "Артека", как именно – неизвестно. Но на форумах пишут, что медицина в лагере ужасная. Известно, что Андрей учился в школе № 777 Санкт-Петербурга. О том, что с ним произошло, мама написала на одном из городских форумов.

"Болел в лагере пять дней с высокой температурой, до 39,6. На пятый день повезли в Ялту сделать рентген и общий анализ крови. Выполнили, результаты нам неизвестны. Через день надо было лететь домой. Надо было исключить пневмонию. Поставили капельницу и … Больше ничего не знаем", – поделилась подробностями Ольга, мама школьника.

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Сейчас на странице женщины – фотографии сына. "Для меня он уехал в "Артек". Ему там хорошо и весело", – пишет мама в соцсетях. Она добавляет, что из-за случая с Андреем в организации работы "Артека" произошли изменения.

"Но в позорном акте Минпросвещения написано: причины несчастного случая не связаны с действиями сотрудников МДЦ "Артек"... Виновные лица не выявлены... Мероприятия по устранению причин несчастного случая не требуются", – пишет мама.

Андрей в Крыму

Андрей в Крыму

Фото со страницы мамы в VK

А уже в ноябре странной смертью умерла 15-летняя школьница, которая приехала по путевке из Махачкалы (Дагестан). 9-классница легла спать, а на утро не проснулась. В Минздраве науки и образования Дагестана тогда заявили журналистам, что девочка была абсолютно здорова, все документы, в том числе и медицинские, у ребенка были в порядке.

Дедовщина и ужасная еда

Многие родители, дети которых побывали в "Артеке", охотно делятся впечатлениями от отдыха. Например, Екатерина из Калуги советует родителям хорошо подумать, прежде чем отправлять ребенка в "Артек".

"Обращение к детям с "налётом армейщины и только что не дедовщины". Инструкторы в выражениях не стеснялись – матюги летели во все стороны. Вожатые тоже самое "с матком и плевком", подростки, видя, что взрослые наставники не стесняются в выражениях, разговаривали на мате. Если для вашего ребёнка - это норма мат в его адрес от педагога, мат, как форма общения, тогда понравится. Если не практикуете дома разговоры на повышенных тонах, то не стоит туда ехать", – советует мама.

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А вот другая мама, из Краснодара, добавляет, что в лагере плохо кормят детей. "Питание плохое, готовят невкусно и недостаточно. Вожатые после очередной трапезы все со столов забирают себе, добавку детям не дают. В корпусах полнейшая антисанитария. Одежда только старая артековская, свою нельзя. Все как в советские времена. И питание, и ремонты в корпусах, и отношение", – уточняет россиянка. И добавляет, что дочери уже через неделю захотелось домой.

Еда в столовой "Артека"

Еда в столовой "Артека"

vk.com / kiparisniy_artek

А вот Лера из Владивостока написала, что над ее сыном в лагере издевались. "В первый же день ребёнок стал звонить, что над ним издеваются. Он приехал один из нашего региона, по коммерческой путевке (стоит 80 тыс. руб. – это около $1,3 тыс.). А там, в основном, бюджетники. Детишки чьи-то с заносчивыми манерами", – пожаловалась женщина.

Россиянка уточняет, что в период конфликтной ситуации не могла дозвониться до вожатых. "Они вообще не контролировали, что происходило. Что там вытворяли неизвестно, но в тот момент ребёнок звонил и говорил, что сбежит. Уже полгода прошло, но сын плохо отзывается, значит было что-то такое, что не каждый рассказывает", – поделилась впечатлениями мама.

Нападают кабаны

Еще одна напасть – это дикие кабаны, которые развелись в курортном поселке Гурзуф (там находится "Артек"). По сообщениям местной прессы, они держат в страхе жителей окрестностей. 18 января жертвой вепря стала сотрудница "Артека", у которой дача находится на границе с лагерем. Разъяренный зверь напал на несчастную, а схватка длилась 15-20 минут, пока на выручку не прибежал сосед с ружьем. В результате, женщину спасли, а в больнице ей наложили 20 швов – у нее покусаны ноги и поломаны пальцы.

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За день до этого случая 200-килограммовый кабан напал на местную жительницу в селе Лавровое, которое тоже находится в районе Гурзуфа. Ей повезло, рядом оказались охотники, которые зверя обезвредили. В октябре дикий вепрь, по словам очевидцев, выскочил со стороны "Артека", он метался по пляжу, потом по набережной, немного поплавал. "Кого-то покусал, кого-то задел. В конце концов животину усыпили", – рассказывала очевидец Марина Забродская.

В Гурзуфе кабаны нападают на людей

В Гурзуфе кабаны нападают на людей

Скриншот

Официально Международный детский центр "Артек" находится в государственной собственности. В 2014-м, после аннексии Крыма, он незаконно перешел в собственность Российской Федерации. В лагерь назначили новое руководство, заменили штатный персонал и изготовили новые правоустанавливающие документы.

По данным Госуправделами, по состоянию на 1 января 2014-го, стоимость "Артека" оценили в 242,2 млн грн. Также на территории лагеря оккупанты в 2014-2017 годах провели "реконструкцию", в результате которой уничтожили мусульманское кладбище неподалеку.

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Автор
Евгения Иванова Евгения Иванова
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Ялта
Тег
Крым
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Я аж прослезился, от смеха! "Разъяренный зверь напал на несчастную, а схватка длилась 15-20 минут". Дама билась с диким кабаном(!) 20 минут и в результате - 20 швов, по одному в минуту. Зря сосед прибежал, ведь сотрудница "Артека" уже явно побеждала по очкам! С детьми точно справится:) Знаете, шароварники, судя по фото, кормят в "Артеке" всяко лучше, чем в ВСУ...:)
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Это еще один КРЫМский калоед? Или калоедка?
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Oleg Petrov
Oleg Petrov
Это не Артековцы болеют, а у афторши родильная горячка
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