Смертельный взрыв "Молота": минометчик оценил роковое оружие

Скандальные минометы "Молот", производство которых лоббировал нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский, используются Вооруженными силами Украины за неимением других видов данного оружия.

"Используют их, потому что других нет в достаточном количестве или не хотели давать советские", - сообщил в комментарии OBOZREVATEL минометчик ВСУ Алексей.

Несмотря на постоянные катастрофические случаи с минометом, военный все же отметил положительные характеристики оружия.

"При правильных расчетах стрельбы и выполнении требований к самой стрельбе, он довольно точное оружие, проверено", - рассказал он, добавляя, что им не хватало минометов при выполнении боевых задач в 2015 году.

Комментировать постоянные подрывы "Молот" минометчик не стал, ссылаясь на то, что не является экспертом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля около 6 часов утра в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет . В результате этого трое военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения. По предварительной версии Минобороны, причиной трагедии стало нарушение мер безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко запретил применять минометы "Молот" до конца расследование трагедии в Ровенской области.

Военные и волонтеры неоднократная за все время существования скандального "миномета Пашинского" жаловались на его технические неисправности.

После невероятно быстрого расследования смертельного инцидента, 12 июля в Министерстве обороны заявили, что миномет "Молот" взорвался на Ровенском полигоне в результате двойного заряжания.

Парламентский комитет по вопросам безопасности и обороны обнародовал данные, согласно которым с 2016 года миномет "Молот" взрывался 12 раз, из них 7 через двойной заряд.