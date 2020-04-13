Смертельный коронавирус был предсказан Кингом еще в 70-х годах

Известный американский писатель Стивен Кинг описал вирусную пандемию, которая схожа с коронавирусом, в своем романе "Противостояние" 1978 года.

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"Я продолжаю заставлять людей говорить: "Ну и дела, как будто мы живем в истории Стивена Кинга", - говорит он. "И мой единственный ответ на это: "Простите", – публикует слова писателя Telegram-канал Klymenko Time.

Кинг вспоминает, что вместе с медицинским консультантом, они искали смертельный вирус для произведения. К тому же, он должен постоянно мутировать, чтобы у людей не успевал вырабатываться иммунитет, а вакцинацию необходимо делать каждые два-три года.

Коронавирус pixabay.com

Он говорит, что пандемия, похожая на COVID-19, должна была произойти. По его мнению, это связано с развитием туризма и путешествий, что способствует распространению вируса среди широкой общественности.

При этом Кинг убежден, что COVID-19 – инфекция куда менее опасная, чем его супергрипп "Капитан Торч". Он считает паранойей боязнь людей заразиться, когда нужно вечно мыть руки, не трогать лицо, прятать обувь и опять мыть руки.

Писатель наводит пример из своего романа, где всех успокаивали, что это просто грипп. И когда все закончилось, люди умирают в попытке покинуть свои города, а дороги забиты "мертвыми" транспортными средствами. Но ничего из этого не происходит сейчас, говорит он.

Коронавирус pixabay.com

Стивен сравнивает пандемию с великой депрессией, о которой ему рассказывала его мать. Его же в эти дни спасает погружение в свой собственный мир, который он считает чем-то прекрасным, сравнимым со снами. Несмотря на круглосуточную изоляцию, он находит четыре часа в день для путешествия в свой мир. Этот талант писатель обнаружил у себя еще в лет 7 или 8. Для него это – загадка и волнующий, прекрасный опыт, особенно сейчас — в период пандемии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса унесла более 110 тысяч жизней, всего в мире заболели больше 1,95 млн человек.

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