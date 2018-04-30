Смертельные ДТП в Украине: как уменьшить число жертв

Если при реализации госпрограммы повышения безопасности дорожного движения в Украине сконцентрируются на конкретных мероприятиях по устранению аварийности на дорогах, то до 2020 года действительно можно будет достичь уменьшения смертности при ДТП не менее чем на 30%.

Об этом в эфире ObozTV заявил экс-заместитель министра инфраструктуры, советник "Укравтодора" Александр Кава.

"Если те меры, которые предусмотрены программой, будут реализованы, в первую очередь конкретные шаги, на которые нужно финансирование со стороны государственного бюджета, если госбюджет сможет обеспечить финансирование всех мероприятий, то данный показатель может быть достигнут. Количество погибших и пострадавших в ДТП может сократиться на треть", - считает эксперт.

По его словам, нужно в первую очередь отработать места концентрации аварий.

"Нужно смотреть по каждому конкретному случаю, поскольку места концентрации ДТП, они не типичные. Это могут быть огрехи в трассировки дороги, это могут быть огрехи в схеме организации движения, какие-то сложности рельефа. Здесь каждый отдельный случай изучается и предпринимаются меры, которые позволяют сократить количество ДТП", - заключил Кава.

Как сообщал "Обозреватель", в "Укравтодоре" пообещали полностью отказаться от "ямочного ремонта" дорог с 2020 года.