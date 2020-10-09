В Днепре умер 2-летний мальчик, пострадавший в ДТП с родителями

В Днепре в детской областной больнице умер 2-летний Даниил Кудрявцев, который 23 сентября вместе с родителями попал в жуткую аварию в селе Ивановка Петриковского района.

Об этом сообщили в Благотворительном фонде "Совушка", который помогал в лечении ребенка. "Мягких облачков, Данечка", – написано на страничке фонда в Facebook.

Их старенький ВАЗ на крутом повороте влетел под фуру. 20-летняя мама Даниила Надежда Кудрявцева скончалась в больнице через несколько часов после ДТП. А ребенок все это время находился в реанимации в коме.

У мальчика были очень серьезные травмы – открытая рана головы, перелом основания черепа. Врачи делали все, чтобы его спасти, но не смогли.

Отец мальчика, 24-летний Александр, который в то утро был за рулем ВАЗа, сейчас тоже находится в больнице, в Каменском. Известно, что он вышел из комы и уже идет на поправку.

Родители Дани родом из одного села Могилев. В тот день они как раз ехали туда в гости к своим родным.

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