Смертельная авария в "ДНР": появились подробности и жуткие фото

В подконтрольном террористам ДНР "Министерстве внутренних дел" назвали предварительную причину аварии с участием микроавтобуса Mercedes-Benz на КПП "Александровка" под Донецком.

Как передают "Новости Донбасса" по версии террористов, водитель Mercedes-Benz при плохой видимости из-за тумана не выбрал безопасную скорость. Так же "ведомство" опубликовало фото с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте доконца).

"По предварительной версии, 44-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Донецка в направлении блокпоста "Александровка", в условиях плохой видимости из-за тумана не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части вправо, где произошло опрокидывание авто", – сказано в сообщении пресс-службы "МВД".

Авария на КПП "Александровка" под Донецком "МВД ДНР"

Там уточнили, что в результате аварии два человека погибли, водитель и одиннадцать пассажиров микроавтобуса получили травмы. Все они госпитализированы в больницы Донецка.

Авария на КПП "Александровка" под Донецком "МВД ДНР"

Авария на КПП "Александровка" под Донецком "МВД ДНР"

Авария на КПП "Александровка" под Донецком "МВД ДНР"

Авария на КПП "Александровка" под Донецком "МВД ДНР"

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