Смертельная авария Су-27 на Житомирщине: появились новые подробности

Военный самолет Су-27, который разбился на Житомирщине вместе летчиком, выполнял полет при сложных метеорологических условиях.

Об этом на странице в Facebook пишет пресс-центр Командования Воздушных сил ВС Украины, отметив, что плановые полеты происходили при установленном минимуме погоды, и летчик был подготовлен к выполнению задач в таких условиях.

"Полет длился около 30 минут. Пилот выполнял упражнения по курсу боевой подготовки на пилотаж в сложных метеорологических условиях, отрабатывал упражнения учебного воздушного боя и другие задачи. Самолет разбился при заходе на посадку между дальним и передним приводом аэродрома Озерное", - написали в ведомстве.

В командовании также рассказали, что данный самолет с бортовым номером "55" был произведен в 1987 году, и является одним из самых новых летательных аппаратов этого типа. В 2016 году прошел средний ремонт на государственных авиационно-ремонтных предприятиях. В частности авиационные двигатели прошли капитальный ремонт на ГП Луцкий ремонтный завод "Мотор" 8 апреля 2016.

Самолет Су-27 Центр журналистских расследований

"В течение эксплуатации Су-27 совершил 824 посадки, провел в небе 479 часов. Самолет поступил на вооружение и начал выполнять задачи почти одновременно с погибшим пилотом. Летчик хорошо знал эту машину", - рассказали в пресс-центре.

Как ранее сообщалOBOZREVATEL, в субботу, 15 декабря, на Житомирщине разбился военный самолет Су-27. В результате инцидента погиб летчик - майор Александр Фоменко.

Выяснение обстоятельств аварии Су-27 взяла на себя Государственное бюро расследований.