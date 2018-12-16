МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Смертельная авария Су-27 на Житомирщине: появились новые подробности

1.9тЧитать материал на украинском

Военный самолет Су-27, который разбился на Житомирщине вместе летчиком, выполнял полет при сложных метеорологических условиях.

Об этом на странице в Facebook пишет пресс-центр Командования Воздушных сил ВС Украины, отметив, что плановые полеты происходили при установленном минимуме погоды, и летчик был подготовлен к выполнению задач в таких условиях.

"Полет длился около 30 минут. Пилот выполнял упражнения по курсу боевой подготовки на пилотаж в сложных метеорологических условиях, отрабатывал упражнения учебного воздушного боя и другие задачи. Самолет разбился при заходе на посадку между дальним и передним приводом аэродрома Озерное", - написали в ведомстве.

Новости
Ударился хвостом: в России произошло ЧП с пассажирским самолетом

В командовании также рассказали, что данный самолет с бортовым номером "55" был произведен в 1987 году, и является одним из самых новых летательных аппаратов этого типа. В 2016 году прошел средний ремонт на государственных авиационно-ремонтных предприятиях. В частности авиационные двигатели прошли капитальный ремонт на ГП Луцкий ремонтный завод "Мотор" 8 апреля 2016.

Самолет Су-27

Самолет Су-27

Центр журналистских расследований

"В течение эксплуатации Су-27 совершил 824 посадки, провел в небе 479 часов. Самолет поступил на вооружение и начал выполнять задачи почти одновременно с погибшим пилотом. Летчик хорошо знал эту машину", - рассказали в пресс-центре.

Как ранее сообщалOBOZREVATEL, в субботу, 15 декабря, на Житомирщине разбился военный самолет Су-27. В результате инцидента погиб летчик - майор Александр Фоменко.

Выяснение обстоятельств аварии Су-27 взяла на себя Государственное бюро расследований.

Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
14
11
Смешно
16
Интересно
22
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Капитальный ремонт двигателя это пиздешь. Максимум ржавчину убрали и покрасили в новый камуфляж . Вот и весь ремонт. нет у хахлов запчастей для ремонта российских самолётов .все пизда ввс Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Игорь Анатольевич, Иди нахуй...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги