Смерть Жванецкого: названа дата прощания с писателем

Похороны писателя, почетного гражданина Одессы Михаила Жванецкого пройдут 9 ноября.

Об этом сообщил представитель артиста Олег Сташкевич, пишет ТАСС. Церемония прощания будет закрытой.

"Прощание с Михаилом Михайловичем состоится завтра, 9 ноября..., присутствовать будут самые близкие", – сказал он.

Причиной этого назвали пандемию и ситуацию с коронавирусом. По словам Сташкевича, в таких условиях проводить прощание "опасно и негуманно".

Место похорон Жванецкого пообещали назвать сразу после церемонии.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что на смерть Жванецкого отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал себя поклонником творчества сатирика из Одессы, а ему напомнили о дружбе писателя с президентом РФ Путиным.

В январе 2020 года сатирику якобы поставили "страшный диагноз, "погубивший многих артистов". По информации СМИ, о болезни мужчина узнал еще до Нового года, который отмечал на родине в Одессе. При этом чем конкретно болен артист, не сообщалось, по некоторым данным – у него был рак предстательной железы. После возвращения в Москву Жванецкого якобы срочно госпитализировали в больницу Управления делами президента РФ в состоянии "средней тяжести".