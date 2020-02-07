В Каменском дети попали "в плен" мертвого водителя: как поездка в бассейн могла кончиться трагедией

В Каменском Днепропетровской области, где школьники стали заложниками автобуса, в котором внезапно умер на ходу водитель, хотят крайними сделать родителей. Мол, это они наняли для поездки в бассейн частного перевозчика.

Теперь мамы боятся отпускать школьников на плаванье, а эксперты говорят, что больше половины водителей в области – далеко не молоды. При этом медосмотры перед рейсом происходят только на бумаге.

О том, кто виноват в том, что дети оказались в автобусе с мертвым водителем, как часто такое случается и ведется ли статистика случаев внезапной смерти за рулем – читайте в материале OBOZREVATEL

Боятся отдавать на плаванье

3 февраля в Каменском произошло ужасное ЧП – в автобусе который вез школьников в бассейн, внезапно умер водитель. Видео происшествия попало на камеры – сначала из двери неуправляемого транспорта прямо на дорогу выпала учительница, а потом автобус въехал в забор стройки. Если бы он помчал дальше, а это спуск с горки, то автобус набрал скорость, и поездка могла обернуться огромной трагедией.

Родители говорят, что за те 20 минут, когда узнали о случившемся, и выяснили, что с их детьми все в порядке, чуть не поседели. "У меня дочь была в том автобусе, все страшно испугались", – написала женщина в соцсетях.

Посещения бассейна для учеников школы № 22 в Каменском – это подарок от городских властей. И именно они виноваты в том, что не организовали перевозку детей, считают родители. При этом крайними хотят сделать "родительский комитет", который якобы сам занимался организацией транспорта.

"Летом было много трагических случаев с детьми на воде. Поэтому мэр города решил, что все дети Каменского должны научиться плавать. И буквально перед новым годом нашей школе организовали бесплатные занятия. Бассейн, в котором малыши занимались, самый лучший в городе. Но об организации поездок чиновники почему-то не подумали. И сейчас крайними делают родительский комитет, который якобы сам договаривался за транспорт", – рассказала нам Ольга, мама одного из учеников этой школы.

Посещали занятия в основном ученики младшей школы, это 1-4 классы. Своим ходом добираться из спального района Черемушки до бассейна пришлось бы двумя видами транспорта. Поэтому, чтобы упростить путь, договорились с перевозчиком, но повесили это на родителей. По словам Ольги, сын в этот раз не поехал с другими одноклассниками - ему не успели купить новые плавки, а старые износились. Но когда она узнала о том, что произошло, была шокирована.

"Я даже представить не могу, что пережили дети в этой поездке. Тот перекресток возле гостиницы "Заря" – очень опасное место. Он оживленный, и аварии в этом месте – не редкость. Автобус ударился в забор стройки и остановился, что спасло жизни деток. Но если бы он не заехал на тот тротуар, то дальше – крутой спуск с горки, мертвый водитель, а автобус набирает скорость… Страшно даже представить, чем бы все закончилось", – рассказала нам мама.

Ее сильно напугало видео происшествия, которое появилось с соцсетях. "Я сначала подумала, что из салона выпал ребенок. Это же какой он там ужас пережил, что готов был выброситься, рискуя оказаться под колесами других автомобилей. Но еще больше я испугалась, когда оказалось, что это учительница. Сейчас говорят, что она случайно выпала, когда пыталась закрыть двери в автобусе. По другой версии: прыгала позвать на помощь. Но я поняла, что наши дети никому не нужны", – говорит мама школьника.

По ее словам, школа № 22 – не простая, а инклюзивная. Здесь учатся дети с инвалидностью. И по этой причине на уроках и занятиях, помимо учителей, всегда присутствуют воспитатели.

"Если у ребенка будет приступ эпилепсии, то реагировать нужно молниеносно, а не бежать и звать на помощь медсестру. И как бы она могла кого-то позвать на дороге? Директор говорит, что можно понять учительницу, она еще очень молода. Но мне теперь страшно. Получается, что в стрессовой ситуации, мой ребенок может оказаться сам", – уточнила мама.

Она говорит, что научиться плавать – это очень хорошо. Но теперь сильно задумалась – стоит ли пускать ребенка на занятия, когда за него никто не несет ответственность. Тем более в ситуации, когда речь идет об особенных детях.

"И я не удивлена, что власти заняли такую позицию. Неподалеку от школы есть садик для деток с инвалидностью. Возле него – дорога, которая в случае дождя или снега, становится сплошной ямой с выбоинами. И мамы, ступая в лужи по щиколотку воды, вынуждены носить на руках деток с ДЦП. Я два года писала во все инстанции, но приходят ответы, что у них нет денег. Нет денег на 500 метров дороги, при этом фонтаны на каждом углу понатыкали! Это показывает, какое здесь отношение к нашим детям", – возмущена молодая мама.

Жаловался на боль в сердце

Вчера в школе №22 весь день были выключены телефоны, а в департаменте по гуманитарным вопросам Каменского нам заявили, что не имеют права ничего говорить. В полиции сказали, что сейчас ведутся следственные действия.

"Мы открыли два уголовных производства, по статьям 115 – это по факту естественной смерти водителя, и по статье 287 – "выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации", – уточнили правоохранители.

Известно, что водителю было 68 лет, предварительная причина смерти – инсульт. Но родители в шоке, что их детей вез по сути дедушка. "Говорят, что у него была гипертония, сильно поднималось давление. Но сейчас такие перепады погоды, что даже здоровые себя плохо чувствуют", – говорит нам другая мама.

Частный перевозчик "Интерспецмаркет" поспешил заверить местных журналистов, что везла детей не их фирма. Но глава профсоюза автоперевозчиков Михаил Тонконогий говорит, что это не так.

"Предварительно, это все же был перевозчик "Интерспецмаркет". Правда, машина зарегистрирована не на предприятие, был выдан временный талон. Сейчас мы потребовали информацию из главного сервисного центра. И он скорей всего это подтвердит. И тогда мы сможем это утверждать с вероятностью в 100%, что автобус был этого предприятия", – говорит нам Тонконогий.

По его словам, сейчас фирма пытается сделать вид, что поездка детей в бассейн – это частная перевозка. И вообще они не имеют к водителю никакого отношения. Ведь правоохранители будут выяснять – каким образом человека с плохим самочувствием выпустили на рейс. И тогда частникам придется понести ответственность.

"Дело в том, что этот перевозчик – достаточно известное предприятие, и не с лучшей стороны. Их со скандалом выгнали с четырех маршрутов Днепра, потому что они ужасно осуществляли перевозки. Это наплевательское отношение к водителям и подвижному составу, в том числе и новому. Водители не были нормально трудоустроены, а о прохождении медицинских и механических осмотров вообще речи не шло", – уточняет Михаил.

Школа № 22

В Каменском, говорят местные жители, происходит то же самое. Водители регулярных маршрутов приезжают в тупик, там к ним выходит мужчина из легковой машины, и просто проставляет печати в маршрутных листах. Об этом Тонконогому уже рассказали очевидцы. И водители снова выходят на маршруты.

"А это фикция и нарушение закона. Сейчас мы с "Укртрансбезопасностью" и полицией уже в рейде, проверяем машины, которые выходят на маршрут в Днепре. А со следующей недели будем проверять в Каменском. Дело в том, что по закону возрастных ограничений для водителей нет. При этом, по данным моей статистики по предприятиям Днепропетровской области, более 28 процентов водителей – уже пенсионного возраста. А средний возраст, по состоянию на декабрь 2019 года – это 56,5 лет. То есть, молодежи практически нет. Это очень печальная статистика, потому что через 5-7 лет и работать будет вообще некому", – уточнил Михаил.

Он добавил, что ему сразу же после ЧП на условиях анонимности перезвонили коллеги умершего водителя автобуса. Они рассказали, что последние несколько дней пенсионер жаловался на плохое самочувствие. "В последний день он жаловался, что болит сердце. Но его все равно выпхали в рейс, потому что надо везти людей", – рассказал Тонконогий.

Статистику никто не ведет

При этом случаи, когда человек внезапно умирает за рулем во время движения, достаточно частые. И не замечать их просто нельзя. Например, в конце декабря в Запорожье так скончался водитель маршрутки. И потерявший управление Mercedes врезался в электроопору.

11 декабря в Днепре внезапно пропал таксист 34-летний Олег Шевчук. Родственники искали его весь день, а нашли мертвым. Ему стало плохо в салоне собственного авто. Причем, клиентка, которая села в машину, видела парня без сознания.

"По тому, что мы смогли определить, консультируясь с врачами, у него случился гипертонический криз – при поездке из морга у него приоткрылись глаза, и было видно кровавое красное пятно. Скорее всего, лопнул сосуд, и он потерял сознание. Когда клиентка подошла и села в машину, он не отвечал, но возможно был жив", – написала в Facebook мама парня Татьяна Шевчук.

Она добавила, что вместо вызова скорой помощи, клиентка фотографировала машину чтобы написать, какие работают водители. Потом заверила родственников парня, что очень спешила к ребенку, поэтому скорую вызвать не успела, а сообщила в службу.

"Если бы рядом оказались сознательные неравнодушные люди, способные прийти на помощь, трагедии можно было бы избежать", – считает мать, потерявшая единственного сына.

Олег умер в салоне автомобиля Facebook / Татьяна Шевчук

В ноябре 2019 во Львове беременная женщина на Mercedes влетела в Opel на ул. Мельника- Коновальца. По словам очевидцев, на момент аварии львовянка была уже мертва.

В октябре в самом центре Киева водитель Mercedes-Benz W211 сдавал задним ходом, стукнул припаркованный Mercedes-Benz GL, но на улицу и не вышел. И только тогда очевидцы заметили, что мужчина мертв. В августе на ул. Тарасовской в Киеве сотруднику полиции охраны стало плохо за рулем Renault Logan, он съехал на обочину и врезался в дерево.

А в 2018-ом году в Киеве неподалеку от Южного вокзала водитель автобуса с детьми внезапно умер за рулем. Неуправляемое транспортное средство тогда удалось остановить учителю. К счастью, никто из детей не пострадал.

"Случаи внезапной смерти водителей бывают, ведь не только в Днепре, а и в Украине такая статистика - много пожилых людей. И каждый раз мы удивлялись, что пассажиры скорее сильно пугались, чем травмировались. Потом оказывалось, что водители перед смертью делают все, что чтобы затормозить. Один из последних примеров – внезапная смерть пожилого водителя автобуса №7 в Киеве. Перед тем, как умереть, он успел остановиться", - рассказали нам в одной из крупных фирм-перевозчиков столицы.

В Украине, к сожалению, никто не ведет статистику – сколько людей внезапно умирает за рулем. В "Укртрансбезопасности" посоветовали обратиться в патрульную полицию. А в патрульной полиции уточнили, что сбор таких данных не предусмотрен.

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