Учора в київському метро загинув зачепер. Руфери, зачепери, дігери та джекеси, - напрямків для екстремальних видів діяльності сьогодні предостатньо. І так само предостатньо смертей від них. Зокрема, лише від зачепінгу в рік гине близько двох десятків підлітків. Ще стільки ж залишаються каліками на все життя. Але це не зупиняє хвилю "екстремалів".

Звичайно перше, що наштовхує займатись ризиковою справою, – це спроба заявити про себе. До того ж, в умовах прискорення інформації, заявити треба "зараз", незначними зусиллями, а не роками важкої праці. Більше того, сьогоднішня офіційна освіта не дає відповідей як швидко стати відомим і популярним. Але цьому вчать блогери в соцмережах.

Тому друга причина – це наслідування. Мільйонні перегляди і можливість заробити гроші в соцмережі – штовхають сотні послідовників ризикувати життям. Як у кумира. Але не звертають уваги на те, що

а) кумири гинуть і часто роблять це в прямому ефірі;

б) що частина з їхніх кумирів використовують постановочні кадри – з відповідною страховкою та декількома дублями;

в) що ютуб (чи вже й тік-ток) зірки мають відповідно підготовку до того, щоб займатись екстремальним спортом, на відміну від послідовників, які хочуть повторити подвиг тут і зараз

А звідси – частина відповідальності лягає на цих "зірок", які не попереджують ні про постановочність, ні про те, що тренувались не один рік для такого трюку. І фактично їхні гроші зароблені на переглядах – це гроші, зароблені на крові.

Третя причина – це відсутність інфраструктури для заняття екстремальними видами спорту. Тобто, якщо в людини є потяг до того, щоб гратись з адреналіном, але немає для цього безпечних майданчиків – вона буде це робити, але в необлаштованих для цього місцях.

І звичайно – каналізація активності в безпечне русло. Логіка проста. І краще дитину віддати на екстремальний вид спорту і контролювати її активність, ніж примусити її шукати пригод в небезпечних місцях.

Але останнє можливе лише в одному випадку – якщо батьки дійсно цікавляться дитиною і знають її вподобання. Тому – увага батьків – останнє в цьому списку, але завжди – перше за значенням.