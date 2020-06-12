Смерть ребенка в детском саду Запорожья: суд принял новое решение по подозреваемой няне

Глеб Иванов Общество 12:55, 12.06.2020

Няне, которую подозревают в убийстве годовалой девочки в нелегальном детском саду в Запорожье, продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Решение принял Апелляционный суд Запорожья, сообщает "Актуально". Защита Ирины Сухановой просила отпустить ее под домашний арест, но суд отказал. Обвиняемая своей вины не признает и считает, что ей не место в СИЗО (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Она согласна со мной, что ей не место в СИЗО. Потому что ее многогодовой опыт говорит, что она сделала все возможное, чтобы реанимировать ребенка. Мы считаем, что это был несчастный случай", – заявил адвокат подозреваемой Павел Будилка.

Подозреваемую в убийстве ребенка в детсаду Запорожья оставили под стражей

По его мнению, подозреваемую нельзя держать в СИЗО, по крайней мере до результатов медэкспертизы.

Такая позиция вызвала волну недовольства в зале заседаний. В частности, одна из присутствующих женщин воскликнула: "А не стыдно душу дьяволу за деньги продавать?!"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Запорожье в частном детском саду, который работал нелегально, умерла девочка. Ребенок, которому было 1,2 года, захлебнулся рвотной массой.

  • Воспитательница из нелегального сада в Запорожье позвонила родителям погибшей девочки и сказала, что их ребенок не дышит. Скорую на место происшествия она не вызвала.

  • Позже женщина удалила видео с камер наблюдения и пыталась скрыть другие следы ЧП.

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