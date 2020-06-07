Главная Новости
7 июня • обновлено в 11:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Смерть ребенка в детсаду Запорожья: адвокат показал результаты экспертизы

2.8т
Читать материал на украинском

Причиной смерти годовалой девочки в нелегальном детском саду Запорожья, по выводам судмедэкспертов, стала асфиксия.

Как сказано в результатах экспертизы, которые опубликовал адвокат подозреваемой в убийстве Олеси Павел Будилка, ребенок захлебнулся рвотными массами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам правозащитника, судмедэксперты признали смерть несчастным случаем. Также он заявил, что будет добиваться отмены ареста владелицы детсада и полного ее оправдания.

Смерть ребенка в детсаду Запорожья: адвокат показал результаты экспертизы

Напомним, полиция области предъявила директору нелегального сада подозрение по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). В пятницу, 5 июня, суд арестовал ее без права внесения залога.

Результаты экспертизы

Результаты экспертизы

Павел Будыко / Facebook

Результаты экспертизы

Результаты экспертизы

Павел Будыко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Запорожье в частном детском саду, который работал нелегально, умерла девочка. Ребенок, которому было 1,2 года, захлебнулся рвотной массой.

  • Воспитательница из нелегального сада в Запорожье позвонила родителям погибшей девочки и сказала, что их ребенок не дышит. Скорую на место случившегося, она не вызвала.

  • Позже женщина удалила видео с камер наблюдения и пыталась скрыть другие следы ЧП.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Запорожье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 999.

    Вылечились: 12 054. Умерли: 788.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Еще две области Украины решили усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

  • В Академии наук назвали главный признак того, что эпидемия пошла на спад.

  • Ученые предупредили о возможности новой пандемии наподобие COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги