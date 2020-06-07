Смерть ребенка в детсаду Запорожья: адвокат показал результаты экспертизы

Причиной смерти годовалой девочки в нелегальном детском саду Запорожья, по выводам судмедэкспертов, стала асфиксия.

Как сказано в результатах экспертизы, которые опубликовал адвокат подозреваемой в убийстве Олеси Павел Будилка, ребенок захлебнулся рвотными массами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам правозащитника, судмедэксперты признали смерть несчастным случаем. Также он заявил, что будет добиваться отмены ареста владелицы детсада и полного ее оправдания.

Напомним, полиция области предъявила директору нелегального сада подозрение по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). В пятницу, 5 июня, суд арестовал ее без права внесения залога.

Результаты экспертизы Павел Будыко / Facebook

Результаты экспертизы Павел Будыко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Запорожье в частном детском саду, который работал нелегально, умерла девочка. Ребенок, которому было 1,2 года, захлебнулся рвотной массой.

Воспитательница из нелегального сада в Запорожье позвонила родителям погибшей девочки и сказала, что их ребенок не дышит. Скорую на место случившегося, она не вызвала.

Позже женщина удалила видео с камер наблюдения и пыталась скрыть другие следы ЧП.

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