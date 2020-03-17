У второй жертвы коронавируса в Украине было много сопутствующих болезней, которые обострились. При этом мать умершей считает, что врачи могли ее спасти.
В Черновицкой ОГА уточнили, что у женщины, в частности, была неврологическая патология. Об этом сообщает местный канал "Первый буковинский" .
"Смерть пациентки в Черновицкой ОГА объяснили тем, что у нее было много сопутствующих болезней, которые обострились. В частности, неврологическая патология. Но ее внесли в статистику смертности от коронавируса, потому что тест дал позитивный результат", – сказано в сообщении.
Канал также опубликовал письмо, полученное якобы от Людмилы Пацалюк – матери умершей. В нем женщина утверждает, что ее дочь Татьяну могли спасти, если бы ей вовремя и в полной мере оказали первую медицинскую помощь.
"Без матери осталось двое детей… я считаю, что мою дочь можно было спасти, если бы своевременно и в полном объеме была предоставлена первая помощь", – говорится в письме.
Она подтверждает, что у дочери была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга. В октябре 2016 года ее успешно прооперировали в Киеве.
В письме говорится, что у ее дочери 7 марта поднялась температура. Врачей вызвали спустя два дня, поскольку изначально считали, что это обычное ОРВИ. Врачи назначили антибиотики, но после этого стало хуже. 13 марта женщина поехала на обследование в Вашковцы и выяснилось, что у нее двусторонняя пневмония. Татьяна в тот же день отправилась в областную больницу, но там ее прослушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке все в порядке.
Отмечается, что после этого направлений никаких не дали, и Татьяна отправилась домой. А утром 14 марта ей вызвали сельскую скорую, потому что она начала задыхаться. Женщину доставили в Черновцы и сразу же направили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.
Пацалюк отмечает, что позднее у дочери произошел судорожный приступ "из-за несвоевременно предоставленной медицинской помощи и интоксикацию организма".
"В понедельник (16 марта) около 17:00 женщина потеряла сознание. Кнопки вызова в боксах не работают и кто знает, сколько она там лежала, пока ее нашли реанимационные мероприятия результате уже не дали в 19:20. Татьяны не стало. Врачи поставили диагноз – эпилептический приступ, которого у нее в жизни не было. Нам известно, что врачи не могли найти вены – из-за этого не докапывали растворы, потому что иголка выходила из вены. Почему-то не делали венорезекцию (вывод вены под ключицу), чтобы полноценно провести дезинтоксикацию и антибактериальную терпаию, как и рекомендовано во время вирусной пневмонии", – говорится в письме.
Как сообщал OBOZREVATEL, общее количество зараженных коронавирусом в Украине достигло 14 человек: 10 – в Черновицкой, 1 – в Житомирской, 1 – в Киевской областях и 2 – в Киеве.
Среди них – два летальных случая – в Черновицкой и Житомирской областях.
Также известно, что среди зараженных дети, одному из которых еще нет года.
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