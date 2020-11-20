"Смерть" от COVID-19 отца, отдавшего кислород сыну: Степанов поставил точку в истории

Марина Лисничук Общество 10:30, 20.11.2020 Обновлено: 10:55, 20.11.2020

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не было такого случая, чтобы мужчина умер от коронавируса, так как отдал свой кислород сыну, у которого тоже диагностировали COVID-19.

Напомним, что первой о таком трагическом инциденте сообщила волонтер Дана Яровая, уточнив, что он произошел в 3-й городской больнице Белой Церкви на Киевщине. Глава Минздрава во время онлайн-видеообращения в Facebook заверил, что это не правда.

Он выразил убежден, что в Украине такое просто невозможно. Хотя и признал, что в системе здравоохранения есть проблемы, в том числе и с нехваткой в медучреждениях кислорода для пациентов с коронавирусной инфекцией.

"С одной стороны, мы иногда не успеваем. А с другой – решаем те проблемы, которые накапливались в нашей стране в течение 29 лет. И если говорить о кислороде, то в начале пандемии на всю страну мы имели до 33,5 тысячи коек с подведенным кислородом, а сейчас – 24 575. И каждый день мы их увеличиваем", – сообщил Степанов.

Так, он подчеркнул, что информация о смерти от недостатка кислорода пациента 3-й городской больницы Белой Церкви была опровергнута и врачами медучреждения, и при проверке такого факта представителями Минздрава.

"Не было такого, чтобы отец и сын находились в больнице, и первый умер. Начиная с 1 ноября", – уточнил министр.

Степанов отметил, что даже сама волонтер впоследствии призналась, мол, подтверждения своим словам не нашла.

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