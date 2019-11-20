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20 ноября • обновлено в 19:21
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"Равнодушны к Украине": Портников указал на знаковый момент в смерти комбрига ВСУ

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Президент Владимир Зеленский и его окружение показали свое равнодушие к Украине, с опозданием отреагировав на смерть командира 128-й горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева.

Такое мнение в своем блоге для "Еспресо" выразил украинский журналист Виталий Портников.

Он обратил внимание, что Коростелева наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени только на следующий день после его смерти.

"За это время выразить соболезнования успели, кажется, все ведущие политики и общественные деятели, даже послы Франции, Германии, Великобритании и США. Все, кроме самого президента и представителей его окружения. Награждение Коростылева орденом – это их "ответ на критику", – отметил Портников.

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Портников указал на знаковый момент в смерти Коростелева

Портников указал на знаковый момент в смерти Коростелева

lb.ua

По словам журналиста, президент безучастно относится к стране.

"Равнодушие – это ведь как диагноз, дальтоник никогда не поймет, почему нельзя переходить на красный свет, пока его не удержит тот, кто различает цвета. При этом он все равно никогда не заметит разницы в сигналах светофора. И это не его вина, это его беда. А когда люди, которые не различают цвета, оказываются у власти – это уже беда самого государства. Страшная беда", – пояснил он.

"Равнодушие – это приговор, как точно высказался кандидат на пост президента Владимир Зеленский на пресловутом стадионе. Приговор реформам и победам, надеждам и перспективам. Приговор, который ударит по карманам самих равнодушных, сделает их жертвами новых афер, конфликтов и войн. А для тех людей, которые неравнодушны к Украине приговор – это вызов. Потому что спасти страну могут только они", – резюмировал Портников.

Смерть Коростелева: Портников указал на нюанс с Зеленским

Смерть Коростелева: Портников указал на нюанс с Зеленским

Украинская правда

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ООС
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