Смерчи, тропики, болезни: эколог рассказала о будущем климате Украины

По прогнозам экспертов, климатические условия в Украине в будущем могут существенно ухудшиться. А количество экстремальных погодных явлений на территории страны продолжит расти.

Об этом ObozTV рассказала эколог Светлана Краковская. По её словам, учитывая удаленное географическое расположение Украины, до ураганов дело не дойдет, но смерчи возможны.

"Эти явления сейчас в Украине редки, но в дальнейшем они будут усиливаться", - уточнила Краковская.

По мнению эколога, климат в Украине будет меняться и приближаться к тропическому. Поэтому украинцам стоит ожидать жары и понимать, что к таким условиям нужно адаптироваться и адаптировать среду проживания.

"Потому что вместе с теми более комфортными условиями, которых люди хотят, придут также и разные вредители, и новые заболевания, к которым нам будет нелегко приспособиться", - пояснила она.

Впрочем, есть и позитив, уточнила Краковская, ведь в случае теплых тропических зим на обогрев жилья будет тратиться существенно меньше средств.

"У нас будет меньше обморожений и других проблем, присущих холодному климату", - резюмировала она.

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