''Сменили каблуки на берцы'': защитниц Украины трогательно поздравили с 8 Марта

Украинские женщины сегодня не только являются хранительницами семейного покоя, но и стоят на защите Родины в одном строю вместе с мужчинами.

Об этом говорится в поздравлении командующего Объединенных сил Сергея Наева по случаю Международного женского дня 8 марта.

"В суровых условиях боевых действий нашим красавицам пришлось изменить стильные каблуки на берцы, изысканные платья на бушлаты, теплые дома на холодные блиндажи и казармы. Отмечаю, что женщины на "отлично" способны выполнять самые сложные задачи. В тех военных подразделениях, где они проходят службу, уровень дисциплинированности и ответственности за результат работы являются высокими. Энергетика, выдержка, ум, красота и эмоциональность вдохновляют и нас, мужчин, на развитие и успех", - говорится в поздравлении.

Наев отметил, что "склоняет голову перед матерями, женами, дочерьми наших защитников, которые ждут своих родных дома".

Он выразил слова благодарности каждой женщине Украины: "Вы для нас являетесь символом любви и победы".

Также пресс-центр ООС опубликовал видео с поздравлениями с 8 Марта от бойцов ВСУ:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал отменить выходной день 8 марта.

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