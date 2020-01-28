Smart Maritime Group спустила на воду третий танкер для нидерландской VEKA Shipbuilding

Компания Smart Maritime Group (Херсон, SMG) провела церемонию спуска третьего насыщенного корпуса танкера-химовоза для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V.

В мероприятии, состоявшемся на площадке Херсонской верфи во вторник 28 января, приняли участие горожане, председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, мэр Херсона Владимир Миколаенко, представитель компании-заказчика Хайг Спаргарен (Huig Spaargaren), сообщает khersonline.net.

Почетная миссия быть крестной матерью судна досталась главному бухгалтеру СМГ Ольге Лобунченко. Она, вместе с директором по маркетингу Юрием Корниенко, разбила символическую бутылку игристого вина о борт "SYNERGY".

khersonline.net

khersonline.net

"Сегодня мы спустили третий корпус, но Смарт Мэритайм Груп работает над постройкой четвертого аналогичного танкера-химовоза. Буквально вчера в Херсоне побывал судовладелец, выразил удовлетворенность увиденным и с уверенностью заявил о планах на строительство пятого корпуса. Клиент принял работу без замечаний, и я могу подтвердить его мнение: судно построено очень профессионально. Сейчас в Европе наблюдается бум в судостроении, поэтому мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с СМГ и не только в данном проекте", – заявил представитель компании VEKA Хайг Спаргарен заявил:

"Если Украина хочет развивать судостроение, как одну из базовых отраслей, то оно, безусловно, требует особого внимания со стороны государства. Одной из ключевых проблем отрасли сегодня остается привлечение доступного финансового ресурса для реализации подобного рода долгосрочных проектов. Мы надеемся, что в обозримом будущем ситуация изменится. Тем не менее, успешное выполнение данного контракта является очередным подтверждением того, что наши верфи готовы оказывать услуги по судостроению и судоремонту на самом высоком профессиональном уровне", – отметил Генеральный директор Smart Maritime Group Дмитрий Красников.

Отметим, что танкер-химовоз "SYNERGY" построен на Херсонской верфи по голландскому проекту CAVALLI. Дедвейт судна составляет 5320 тонн. Длина – 110 м, ширина – 13,5 м, высота борта – 6,6 м. Танкер предназначен для перевозки нефтепродуктов и химических грузов на внутренних водных маршрутах Европы.

khersonline.net

khersonline.net

В рамках контракта изготовлен корпус судна, проведен монтаж общесудовых систем трубопроводов, монтаж палубного насыщения, а также выполнена окраска корпуса.

Заказ выполнен с опережением контрактных сроков за 8 месяцев. Стоимость контракта составляет 2,5 млн евро. При изготовлении судна использовано 1200 тонн высококачественной судостроительной стали, изготовленной преимущественно на комбинатах ММК и "Азовсталь" компании Метинвест.

khersonline.net

Смарт Мэритайм Груп – крупнейшая судостроительная компания Украины, объединяющая судостроительные активы Смарт-Холдинга: Николаевскую и Херсонскую верфи. Производственные мощности СМГ позволяют строить среднетоннажные полнокомплектные суда и выполнять сложные судоремонтные работы. Заказчиками верфей выступают компании из Нидерландов, Норвегии, Великобритании и других стран мира.

Компания VEKA Shipbuilding B.V. входит в состав судостроительной группы VEKA Group со штаб-квартирой в Веркендаме (Нидерланды). Группа основана в 1988 году. Компания специализируется на строительстве и обслуживании судов внутреннего судоходства. В референс-листе компании двухкорпусные химические и бункерные танкеры, LPG-танкеры; контейнеровозы, пассажирские и другие типы судов. VEKA управляет четырьмя верфями в Нидерландах: в Леммере, Хусдене, Роттердаме и Веркендаме, а также верфями в Восточной Европе и, частично, в Азии.

История успешных партнерских отношений СМГ с VEKA Group насчитывает более 10 лет. За это время для компании построены 11 корпусов танкеров.

khersonline.net

khersonline.net

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