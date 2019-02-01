SmakOboz: OBOZREVATEL запустил уникальный кулинарный проект

В современном мире всем так не хватает времени на приятные домашние хлопоты. Однако каждому из нас хочется порадовать своих близких чем-то вкусным после тяжелого рабочего дня, в выходной или семейный праздник.

Поэтому OBOZREVATEL решил упростить жизнь любителям поколдовать у плиты и запустил очень полезный проект — SmakOboz.

В нем вы сможете найти тысячи рецептов на любой вкус — от простейших блюд на каждый день до изысканных шедевров для домашнего праздника. К каждому из них имеется пошаговая инструкция приготовления, детальный список ингредиентов и перечень полезных советов.

Более того, вы сами можете стать частью нашего проекта, предложив свой фирменный рецепт и делясь кулинарными секретами с другими читателями. Все, что необходимо, — это отправить нам письмо.

Кухня Pixabay

Неоспоримым плюсом SmakOboz является и то, что вы можете им пользоваться прямо на кухне. Ведь все рецепты доступны в режиме онлайн с любого гаджета: смартфона, планшета или ноутбука.

Если вас посетило кулинарное вдохновение, но вы еще не знаете, что именно хотите приготовить, — мы поможем вам в этом. Ведь в новом разделе есть все: начиная от салатов, соусов и закусок и рецептов для мультиварки, и заканчивая основными блюдами и изумительными десертами.

Более того, вы можете найти подходящий для себя рецепт просто вбив в поиске определенный ингредиент.

Так что не тратьте время зря и скорее начинайте реализовывать свои вкусные фантазии. А SmakOboz станет вашим незаменимым помощником в этом деле.

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