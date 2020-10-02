На Донетчине домашние овчарки загрызли двухлетнего мальчика: подробности трагедии

Жуткая трагедия произошла в Селидово на Донетчине: во дворе частного дома две хозяйские овчарки буквально разорвали двухлетнего малыша. Десять дней он провел в реанимации областной детской больницы Днепра. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка, но не смогли.

Местные жители говорят, что в тот день слышали громкий плач и рычание собак, но во двор никто не вышел. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Родители не могут до конца понять

Маленького Егора похоронили 1 октября. Проститься с малышом пришли знакомые и незнакомые люди. Сильно, говорят плакала его бабушка, а родители – Наталья и Сергей – стояли ошарашенные. В толпе шептались, что они словно в ступоре, еще до конца не поняли, что произошло с их сыном.

За жизнь ребенка боролись врачи. Facebook БФ "Совушка"

Страшная трагедия случилась как раз в день рождения малыша, 18 сентября. Тогда отец семейства собрался на работу и неплотно запер вольер с двумя овчарками. Малыш выбежал во двор.

"Там одна женщина рассказывала, что как раз проезжала на велосипеде мимо их двора. И услышала ужасный плач ребенка, а также лаяли и рычали собаки. Она начала стучать в калитку, но ей никто так и не открыл", – рассказывает одна из знакомых Евгения (имя изменено).

Она говорит, что Егор был в памперсе и псы сразу начали раздирать его. "Поэтому он и получил такие страшные травмы. У мальчика были оторваны гениталии и все вокруг повреждено. Почему собаки набросились на него никто не знает", – добавляет она.

Люди рассказывают, что раньше за псами ничего подобного не замечали, они ни на кого не бросались. "Но собаки есть собаки. Если с ними не заниматься, держать просто во дворе, неизвестно чего от них можно ждать", – уточняет один из соседей.

Егора военным самолетом доставили в Днепр. Информатор

Отец псов не отдает

После происшествия на связь с родителями выходили люди волонтеры, которые занимаются животными. Также им предлагали псов усыпить. Но отец категорически отказался. В тот же день, когда пострадал Егор, отец спрятал животных.

"Он сказал, что это его собаки, усыплять он их не собирается, и никому отдавать тоже. Сказал, что они будут жить у них. Как можно после такого держать этих овчарок у себя, каждый день кормить и знать, что они убили твоего ребенка?! В голове не укладывается", – удивляется Евгения.

Несмотря на то, что в соцсетях пишут об алкогольной зависимости родителей, это неправда. Их знакомые утверждают, что семья хоть и не очень общительная, но никто там алкоголь не употребляет.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка. БФ "Совушка"

"Больше вам скажу, Наталья тут у нас выросла, у нее есть сестра-близнец. Они всегда вместе ходили в нашу православную церковь. Она очень верующая. А Сергей умный. Он работает в шахте, но кроме этого хорошо разбирается в технике. Он камеры видеонаблюдения устанавливает, компьютеры чинит. И поговаривают, якобы гонит самогон и продает. Но он не пьет. И в тот день, когда у Егора был день рождения, семья отмечать его не собиралась. Пьянки и гулянки – это не про них. Они немного замкнутые, ни с кем особенно не общаются, всегда вместе, за ручку ходят", – отмечает Евгения.

За жизнь Егора боролись медики, также с покупкой необходимых лекарств помогали неравнодушные украинцы. Как рассказывают в БФ "Совушка", на чьем попечении с первого дня был ребенок, необходимую для лечения сумму Егору собрали в первые часы. Когда понадобилось лекарство, которого не оказалось в Днепре, двое украинцев тут же вызвались доставить его из Запорожья.

К сожалению, спасти ребенка так и не удалось. Он получил слишком тяжелые травмы.