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''Служить украинцам!'' Епифаний сделал заявление о Московском патриархате

4.6тЧитать материал на украинском

Независимая ПЦУ готова принять всех православных, которые изъявят желание служить богу и украинскому народу.

С таким заявлением выступил глава единой церкви, митрополит Епифаний в своем Twitter, подчеркнув, что на объединительном Соборе, который состоялся 15 декабря в Киеве, было положено основание для восстановления единства украинского православия.

"Двери нашей церкви открыты для всех православных Украины, желающих вместе в единой поместной церкви служить богу и украинскому народу", — написал Епифаний.

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Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Как писал OBOZREVATEL, в Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".

При этом глава МП Онуфрий по завершению Собора потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.

Накануне Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить 6 января Томос единой украинской православной церкви.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
единая церковь
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Livesey David
Livesey David
Говорил бы уже правду - служить Пеце, зачем бога и народ приплетать.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Хмелел Петро, слеза катилась По вышиванке на штаны, А на груди его светилась Медаль «ЗА ВЗЯТИЕ ВЗАЙМЫ!» Ещё два ордена безвиза Теснились рядом на груди, И мелочь всякая — «За кризис», Значок — «Ну, Путин, погоди!»
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Секта порошенки сатане служит.
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