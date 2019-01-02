''Служить украинцам!'' Епифаний сделал заявление о Московском патриархате

Независимая ПЦУ готова принять всех православных, которые изъявят желание служить богу и украинскому народу.

С таким заявлением выступил глава единой церкви, митрополит Епифаний в своем Twitter, подчеркнув, что на объединительном Соборе, который состоялся 15 декабря в Киеве, было положено основание для восстановления единства украинского православия.

"Двери нашей церкви открыты для всех православных Украины, желающих вместе в единой поместной церкви служить богу и украинскому народу", — написал Епифаний.

Митрополит Епифаний

15 грудня 2018 р у Святій Софії Київській відбувся Об’єднавчий Собор, яким покладено основу для відновлення єдності українського православ’я. Двері нашої Церкви відкриті для всіх православних України, хто бажає разом у єдиній Помісній Церкві служити Богові та українському народу. — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 2 января 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, в Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".

При этом глава МП Онуфрий по завершению Собора потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.

Накануне Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить 6 января Томос единой украинской православной церкви.