“Слугу народа” засекли во время сна в Раде: законопроект об игорном бизнесе не слушал. Фото

Общество 15:57, 2.07.2020 Обновлено: 16:56, 2.07.2020

Народный депутат от “Слуги народа” Орест Саламаха заснул во время заседания Верховной Рады в четверг, 2 июля.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET. Избранник со Львовщины проспал более часа во время обсуждения законопроекта об азартных играх.

Когда в Верховной Раде началось рассмотрение во втором чтении проекта закона №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", ориентировочно в 10:00 Орест Саламаха покинул свое место и пересел в кресло за колоннами в сессионном зале.

По информации издания, там нардеп заснул и проспал не менее часа. После пробуждения он вернулся на свое депутатское место.

29-летний Орест Саламаха прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на мажоритарном округе №121 (Борислав, Дрогобыч, Трускавец и Дрогобычский район).

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат от фракции "Слуги народа" Игорь Васылив заснул во время заседания в сессионном зале Верховной Рады. Позже он объяснил, что не спал, а скучал.

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